Про це в ефірі 24 Каналу говорили з головою благодійного фонду "Русь сидящая" Ольгою Романовою. Відомо, що цей протест там називають "Марш пустих каструль". Жінки мають в один момент вийти на балкони і стукати в каструлі. Це буде "протестом" проти режиму.

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На вулицю ніхто не збирається виходити. Адже це може бути небезпечним для учасників.

Жодної логіки немає

Як наголосила Романова, протест ніколи не буває безпечним. Потрібно жертвувати собою заради свободи, щоб досягнути результату. А в цьому випадку навряд чи можна говорити про протест. Чи зможе щось змінити стукання по каструлі – відповідь зрозуміла.

Добре, що з'явилася фраза про боротьбу з режимом, а не "за повернення чоловіків, за ротацію". Вони побачили джерело бід в режимі. Але все дуже повільно розвивається,

– сказала Романова.

Президент України Володимир Зеленський вже говорив, що Росія планує добрати ще 300 тисяч людей. Зараз якраз в Росії продовжуватиметься так звана "часткова мобілізація". І навряд чи стукання в каструлі може щось поміняти.

Крім того, російським мобілізованим важко співчувати. Це – злочинці, які прийшли на чужу землю вбивати людей.

Пусті каструлі? Чому пусті каструлі? Логіки жодної немає. Росія залита військовими грошима. Зарплатами мобілізованих. Ніяких пустих каструль в тих жінок немає. Це – "красива" назва. Зрозуміло, що її підібрали. Але вона не вистраждана ними,

– зазначила Романова.

Ситуація в Росії: коротко