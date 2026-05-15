Лізуть у газову трубу, – у 8-му корпусі ДШВ розповіли про дивні дії росіян на Сумщині

Сили оборони України контролюють ситуацію в Сумській області. Ворог не має ресурсів на цій ділянці фронту, аби суттєво прорватися вперед.

Речник 8-го корпусу ДШВ ЗСУ Вадим Карп'як розповів 24 Каналу, що в контексті Сумщини часто говорять про "буферну зону", яку хочуть зробити росіяни. Але реальність зовсім інша. Вони намагаються просуватися лише на певних ділянках, але ресурсів для значного прориву у них немає. Основна мета таких дій – змусити Сили оборони перекинути більше підрозділів на цю ділянку фронту.

Яка ситуація на Сумському напрямку?

За словами військового, росіяни знову намагаються просуватися вперед по газопроводу. Це однозначно погана ідея.

Зверніть увагу! Ще в лютому представники 8 корпусу ДШВ розповідали, що росіяни намагалися пролізти на територію Сумщини через газопровід. Його вихід розташований поблизу населеного пункту Яблунівка. З 22 окупантів вижив лише один.

Нещодавно десантники взяли російського полоненого, який зміг пройти через цей газопровід. Зазвичай більшість окупантів, які вилізають з труби, швидко знищуються дронами. Переважно туди заходять групи по 10 людей.

Уявіть, висота труби – 1 метр 40 сантиметрів. Потрібно йти навприсядки. Вони йдуть 27 кілометрів, на що йде близько 2 діб. Повітря свіжого там немає. Це пекельна мандрівка. Вони вилізають – і їх добиває наша артилерія та дрони,

– зауважив військовий.

Бої на Сумщині: що відомо?

Командир роти 425 окремого батальйону безпілотних систем "Очі" з позивним "Дайвер" розповів про специфіку боїв на Сумщині. Раніше він разом з підрозділом перебував на Краматорському напрямку, де росіяни частіше застосовували різноманітну техніку для штурмів. На Сумському напрямку переважно йдуть піхотні атаки. Окупантів поступово вибивають дронами.

На ділянці, де перебуває підрозділ військового, вдалося налагодити порівняно далеку "кілзону". Ворог не має змоги накопичуватися на рівні 20 кілометрів від лінії фронту. Іноді їм все ж вдається просуватися вперед через погану погоду, коли важче керувати безпілотниками.