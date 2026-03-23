Окупанти нібито просунулись у Вовчанську та Синьківці: у ЗСУ сказали, чи правда це

В мережі шириться інформація про нібито просування окупаційних військ у Вовчанську та Синьківці, що на Південно-Слобожанському напрямку. Однак такі заяви є недостовірними.

Про це повідомила пресслужба Угруповання об'єднаних сил.

Яка ситуація на Південно-Слобожанському напрямку?

У понеділок, 23 березня, українська сторона заявила, що ворог намагався атакувати позиції оборонців у бік Стариці, Вовчанських Хуторів, Зибиного та Охрімівки на Південно-Слобожанському напрямку. Втім усі штурмові групи окупантів були успішно ліквідовані.

Сили оборони продовжують стійко утримувати позиції у Вовчанську, відбиваючи спроби противника прорвати оборону.

Заяви про просування у Вовчанську та Синьківці є недостовірними,

– йдеться у повідомленні.

До слова, ввечері 22 березня аналітичний проєкт DeepState заявив про просування ворога у Вовчанську, Синьківці та поблизу Залізнянського.

Чи змінилась карта фронту на інших напрямках?

Станом на 22 березня російські окупанти накопичують сили для наступу на Великобурлуцькому напрямку. Однак нині ситуація на цій ділянці фронту залишається без суттєвих змін.

На Куп'янському напрямку ворог намагався атакувати у бік Борівської Андріївки, Куп'янська, Новоплатонівки та Ківшарівки, однак безуспішно.

Сили оборони ефективно відбили штурми окупантів на Лиманському напрямку, зокрема в районі Середнього, Ставків, Шийківки та Діброви.

Загалом нейтралізовано 13 атак окупантів. Підрозділи Сил оборони продовжують знищувати сили противника для сповільнення його наступу,

– додали у пресслужбі.

