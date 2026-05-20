Росіяни можуть піти на відчайдушний крок, – журналіст описав найстрашніший сценарій щодо ЗАЕС

Росія фактично "тримає в заручниках" Запорізьку АЕС, внаслідок чого ризики ядерної катастрофи зростають. Не варто відкидати варіант, що за певних умов диктатор Путін спеціально піде на такий крок.

Документаліст та журналіст з Ірландії Кейлін Робертсон розповів 24 Каналу, що найближчим часом він збирається зробити репортаж із Запорізького та Нікопольського напрямку. До самої ЗАЕС добратися фактично неможливо. Росіяни ще й атакують FPV-дронами цивільних по інший берег Дніпра. Відомо, що Запорізька АЕС окупована росіянами з 2022 року.

Що Путін може зробити із Запорізькою АЕС?

За словами журналіста, зараз на станції нестабільне електропостачання через російські обстріли та провокації. В певні моменти ЗАЕС працює на дизельних генераторах, які подають електрику на насосні станції, що прокачують воду для охолодження. Якщо ця система перестане працювати, то може статися ядерна катастрофа.

Хтось каже, що росіяни цього не допустять, адже радіоактивна хмара тоді піде і в їхній бік. Але насправді тут складно щось прогнозувати. Вони можуть піти на "відчайдушний" крок.

Путіну все одно на Росію. Він розмістив величезну кількість ППО саме біля своїх резиденцій. Його цікавить лише він та його система. Для нього люди – розхідний матеріал. Тому може статися всяке. Це можливо у випадку, якщо економіка Росії буде знищена і вони не зможуть більше просуватися. Схоже ми бачили у Херсоні,

– зауважив журналіст.

Попри це, малоймовірно, що Росія піде на такий сценарій. Тоді вони фактично втратять підтримку від Китаю. Там неодноразово наголошували, що виступають не лише проти застосування ядерної зброї, але й проти такого шантажу.

Зверніть увагу! 3 травня російський безпілотник влучив у Лабораторію зовнішнього радіаційного контролю ЗАЕС. Внаслідок цього частина метеорологічного обладнання вийшла з ладу. Делегація МАГАТЕ виявила пошкодження.

Який ще сценарій катастрофи на ЗАЕС можливий?

Як наголосив журналіст, не варто відкидати сценарій, за яким халатність та відсутність комунікації може призвести до катастрофи. Тут можливі різні події.

Неефективна система керує атомною електростанцією. Це божевілля. Люди, які керують ЗАЕС, свого часу запустили дрон в чорнобильський "Саркофаг",

– підкреслив журналіст.

Додамо, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив під час 11-ї Конференції з розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що ризик ядерної катастрофи зріс до надзвичайно високого рівня, небаченого з часів холодної війни. Військові конфлікти повернулися на територію Європи та на Близький Схід.

Попри це, експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак наголосив, що МАГАТЕ не є структурою, яка оцінює ризик ядерної війни. Ця міжнародна організація сприяє мирному використанню ядерної енергії. Також там засуджують використання її в будь-яких військових цілях.