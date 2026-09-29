Ситуація не така критична, як була, – командир 1 ОШП розповів про бої на Запоріжжі

Ситуація на Запорізькому напрямку змінилася упродовж останніх двох місяців. Становище покращилося, але бойові дії не припиняються.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив командир 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла Дмитро "Перун" Філатов. За його словами, якщо порівнювати липень та вересень, то ситуація змінилася. Тепер вона не така критична, як була раніше.

Що змінилося на цій ділянці фронту?

Як наголосив Філатов, ворог змістив увагу на Добропільський напрямок Донецької області. Окупанти посилили тиск на цій ділянці фронту напередодні настання холодів.

З чим це пов'язано? Насамперед Покровськ перебуває під контролем противника. Він може взимку на нього спиратися. Це велика урбанізована зона, яка розташована на відносній висоті та дає можливості приховувати велику кількість особового складу,

– зазначив військовий.

Військовий розповів про бої на Запоріжжі: дивіться відео 24 Каналу

На Запорізькому напрямку немає такої щільної забудови. Відповідно росіяни концентрують на цій ділянці підрозділи спецпризначенців. Наразі вони не діють надто активно. Але з настанням холодів військові очікують посилення атак.

Загалом з погіршенням погодних умов противник буде проводити на Запорізькому напрямку здебільшого відволікаючі дії,

– зауважив "Перун".

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Додамо, в Інституті вивчення війни повідомляли, що Росія може спробувати лізти вперед через висохле Каховське водосховище. Однак насправді це малоймовірний сценарій. Хоча деякі ДРГ намагалися там просуватися, але без успіхів.