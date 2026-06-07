Звільнили 12 квадратних кілометрів за місяць, – військовий розкрив ситуацію на Запоріжжі

На Запорізькому напрямку росіяни продовжують штурмові дії. Крім того, розвідувальні дані свідчать, що противник стрімко нарощує кількість особового складу.

Попри ворожі спроби, українським бійцям а останній місяць вдалось звільнити частину території. Про це 24 Каналу розповів командир 1 ОШП ім. Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов, "Перун", зауваживши, що підрозділ працює разом із суміжними підрозділами.

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Якою є ситуація на Запоріжжі?

За словами командира 1 ОШП ім. Дмитра Коцюбайла, хоч на Запорізький напрямок окупанти не завозять нові підрозділи, на полігонах є кількість особового складу, яка перевищує норму забезпечення. Тобто, якщо підрозділ укомплектований на 100%, на полігоні ворог готує бійців, яких ще не ввели у штат цього підрозділу.

Так, як тільки українські бійці знищать певну кількість противника і, відповідно, у російському підрозділі звільняться посади, їхні місця займуть інші окупанти, які вже проходять підготовку.

Командир 1 ОШП про ситуацію на Запорізькому напрямку: дивіться відео

Філатов зазначив, що на цьому напрямку російським угрупованням командує доволі авторитетний у Росії командир, який очолює угрупування "Днєпр". Це уродженнець України, який має військовий досвід і є героєм країни-агресорки.

Маючи авторитет, він знаходить потрібні слова, як довести своєму командуванню необхідність здійснення наступу на Запоріжжі. У бесідах він декларує введення агресивної наступальної кампанії.

Тому цей напрямок важливий і складний. Однак головнокомандувач знаходить рішення, які не дають противнику досягати успіху. Ми звільнили 12 квадратних кілометрів за місяць. Продовжуємо щоденно звільняти територію,

– наголосив командир.

Де Сили оборони звільнили територію на Запоріжжі: дивіться на карті

Філатов додав, що 1 ОШП разом з командиром 17 корпусу та угрупованням "Південь" формують мобільні групи, які блокують противника на напрямках, де важко іншим українським підрозділам. Завдяки цьому вдається утримувати лінію фронту, зокрема, завдяки присутності якісних штурмових формувань.

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Путін видає брехню про окупацію запорізької області

Нещодавно російський диктатор заявив, що Росія нібито контролює 80% Запорізької області. Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин відреагував на слова Путіна, наголосивши, що окупанти повністю не контролюють навіть лівобережну частину області.

Ба більше, диктатор сказав, що ЗСУ "катастрофічно не вистачає особового складу", а російські солдати наступають "всюди".