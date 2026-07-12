Мінус НПЗ, ешалон з паливом та 10 танкерів: Сили оборони завдали удару по російських об'єктах

Сили оборони України завдали серії ударів по важливих військових та воєнно-економічних об'єктах Росії. Під ураження потрапили Сизранський нафтопереробний завод, 10 танкерів, чотири пороми та ешелон із паливно-мастильними матеріалами.

Про це повідомили у Генштабі.

Що відомо про нові ураження?

11 липня та в ніч на 12 липня Сили оборони України завдали масштабних ударів по низці важливих військових і воєнно-економічних об'єктів Росії. Метою операції було послаблення логістичних можливостей та паливного забезпечення російської армії.

Однією з головних цілей став Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії. За даними Генштабу, на території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу. Остаточні результати ураження наразі уточнюються.

Довідково. Сизранський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Самарської області. Його проєктна потужність становить близько 8,5 мільйона тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо, а також інші нафтопродукти, які використовуються для забезпечення потреб російських військ.

Успішне ураження Сизранського НПЗ: дивіться відео

Крім цього, українські військові уразили 10 російських танкерів та чотири пороми в акваторії Азовського моря. За інформацією Сил оборони, танкери використовувалися для перевезення російської нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, а пороми забезпечували військову логістику та транспортування вантажів в інтересах збройних сил Росії.

Також 11 липня було завдано удару по російському ешелону з паливно-мастильними матеріалами поблизу окупованого Токмака Запорізької області. Зафіксовано ураження локомотива. Окрім цього, українська сторона уточнила результати попередньої атаки на нафтопереробний комплекс "НОВАТЕК-Усть-Луга" в Ленінградській області Росії. За результатами оцінки підтверджено пошкодження установки переробки нафти.

У Силах оборони наголосили, що й надалі системно завдаватимуть ударів по об'єктах, які забезпечують військову машину Росії, з метою послаблення її спроможності продовжувати збройну агресію проти України.

Водночас Міністерство оборони Росії заявило, що протягом ночі засоби протиповітряної оборони нібито перехопили та знищили 349 українських безпілотників літакового типу. За твердженням російської сторони, дрони атакували Бєлгородську, Брянську, Воронезьку, Калузьку, Курську, Липецьку, Орловську, Ростовську, Самарську, Саратовську, Тульську, Смоленську та Ульяновську області, Краснодарський край, Московський регіон, тимчасово окупований Крим, а також акваторії Азовського й Чорного морів.

Нагадаємо, у ніч на 11 липня Сили оборони України завдали удару по російських суднах в Азовському морі. За попередніми даними, уражено 21 танкер, чотири буксири, два суховантажи та земснаряд. У Росії підтвердили атаку на судна в Таганрозькій затоці та заявили про пошкодження кількох плавзасобів і загибель одного матроса.