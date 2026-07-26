Без ротації та їжі понад пів року: бійці 108 ТрО записали звернення, командування відповіло

Військові розповіли про багатомісячне перебування на позиціях без ротації та нестачу води й їжі. Після розголосу командування заявило, що взяло ситуацію під контроль, пояснивши труднощі надскладною обстановкою на фронті.

Про це бійці 1-го батальйону 108-ї окремої бригади територіальної оборони розповіли у відеозверненні, яке опублікували у тредс.

Про які труднощі розповіли бійці?

У підрозділі розповіли про тривале перебування на позиціях, проблеми з логістикою та потребу в негайній ротації.

За словами військових, частина з них перебуває на Запорізькому напрямку від трьох до восьми місяців без ротації, а останніми місяцями через обрізану логістику виникли труднощі з водою та їжею. Бійці наголосили, що перебувають у тяжкому фізичному й моральному стані, та попросили довести до командування, що якнайшвидше потребують ротації або виведення з позицій.

Як відреагувало командування на відеозвернення?

108-а бригада ТрО підпорядкована 118-й окремій механізованій бригаді 17-го армійського корпусу. У 118-й бригаді ввечері 25 липня заявили, що після отримання інформації взяли під контроль забезпечення батальйону та організували відправку їжі, води, боєприпасів і пального.

Там уточнили, що для оперативної й безпечної доставки припасів залучили додаткові екіпажі пілотів БпЛА, а доставку проводять "безперервно при першій можливості".

Ми усвідомлюємо, яке навантаження випало на особовий склад, який тривалий час утримує позиції і розуміємо емоції військовослужбовців. Адже бійці на передньому краї щодня виконують надлюдські завдання у надскладних умовах. Втім головною перешкодою для оперативної заміни військовослужбовців 118-ї ОБр ТрО залишається надскладна дронова ситуація. Ворог у режимі 24/7 тримає під вогневим контролем шляхи висування та евакуації. Через це від початку літа вже кілька спроб заміни цих військовослужбовців не мали успіху,

– зазначили в 118 ОМБр.

У бригаді додали, що командування разом із вищим військовим керівництвом шукає рішення, як замінити бійців на позиціях, не наражаючи їхні життя на невиправданий ризик. "Дякуємо побратимам за стійкість. Вживаємо всіх необхідних заходів для якнайшвидшого врегулювання ситуації", – сказано в заяві.

У 17 армійському корпусі також відреагували на звернення, заявивши, що знають про ситуацію та вживають заходів для її вирішення. Там наголосили, що логістика в цьому районі вкрай ускладнена через високу активність засобів РЕБ противника, через що нерідкими є випадки втрати дронів, які доставляють продукти на позиції.

Повторна доставка, за їхніми словами, потребує додаткового часу на вивчення зони дії ворожого РЕБ і прокладання альтернативних маршрутів.

У корпусі також запевнили, що для доставки продуктів на позиції бійців залучають додаткові екіпажі БпЛА, а всі служби забезпечення за напрямами постійно на зв'язку з військовослужбовцями.

Родичам і близьким бійців передали інформацію про причини, через які їх не змогли замінити раніше, та пояснили чинники ризику, зокрема щільне мінування шляхів під'їзду і постійні удари ворожих FPV-дронів. За словами командування, сторони дійшли згоди, що під час виходу бійців потрібно мінімізувати ризики, і одним із чинників для цього є сприятлива погода.

У подальшому сім'ї зможуть напряму зв'язуватися із заступниками підрозділів із психологічної підтримки особового складу відповідної бригади з усіх питань, що стосуються становища їхніх близьких, які нині ще перебувають на позиціях,

– сказано в повідомленні.

Нагадаємо, після публічних заяв дружин військових про те, що бійці 14-ї бригади на передовій тривалий час залишалися без їжі та води, ситуація набула широкого розголосу. У Міноборони повідомили, що командування бригади взяло проблему під контроль і працювало над забезпеченням військових та їхньою ротацією. Водночас Генштаб визнав проблеми з логістикою, провів кадрові зміни та доставив продовольство до бійців.