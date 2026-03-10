Прапор був не російський: відомі нові подробиці скандалу з monobank

Із monobank стався скандал: його власник Олег Гороховський виклав фото верифікації однієї з клієнток. Причиною став триколор за її спиною. Пізніше сама дівчина прокоментувала ситуацію.

Деталі розповіла Карина Кольб у соцмережі Threads. Також військовий і громадський діяч Сергій Гнезділов поспілкувався з дівчиною, а потім із самим Олегом Гороховським.

Чи був російський прапор за спиною в дівчини з фото Гороховського?

Як стверджує Карина Кольб, це був прапор Словенії, а вона була не в себе вдома, тож не помітила, що на стіні.

Людина, не розібравшись в ситуації, дозволила собі виставити мене на загал. Я в жодному разі не підтримую країну-агресорку. В мене воює вся сім'я. Я народилась в Україні і люблю її,

– написала Карина.

Вона дорікнула тим, хто підтримав Гороховського, що їм би тільки обкидати когось брудом. А сам бізнесмен "виставив її повним л*йном".



Пояснення дівчини, обличчя якої опублікував Гороховський / Фото з Threads

Слід сказати, що під дописом у Threads думки користувачів розділилися. Дехто звертав увагу, що прапор на підлозі виглядає як новий. Дехто дивувався, чому Карина розклала його на підлозі, а не залишила на стіні (якщо він справді був на стіні). А хтось писав, що все одно банк не мав права викладати внутрішню комунікацію з клієнтом на загал. Тож дівчина цілком може вимагати відшкодувати моральну шкоду, бо Гороховський виклав фото її обличчя.

Яка позиція monobank щодо дівчини з прапором?

9 березня Гороховський виклав фото дівчини з підписом "Звернулася клієнтка на відеоверифікацію з питанням чого заблокували її рахунок. Сказали, що через те, що голова немита…"



Фото дівчини з прапором, яке виклав Гороховський

Зверніть увагу! Блюр накладений 24 Каналом, в оригінальній публікації його нема.

Після того, як спалахнув скандал, власник monobank написав свою думку більш розгорнуто. І знову наголосив, що на фото – прапор Росії.

Обожнюю жанр "не все так однозначно". Бачу дописи деяких "стурбованих" громадян, щодо захисту персональних даних на фото з прапором. Відповідаю: у прихильників російського миру в Україні не буде жодного захисту персональних даних. Після 12 років війни ми не можемо гарантувати жодного захисту даних колаборантам. Любите Росію – обходьте нас десятою дорогою,

– акцентував Гороховський.

Сергій Гнезділов навів думки обох сторін конфлікту

Карина Кольб розповіла йому, що переїхала з Харкова до Словенії як біженка і жила там до 2024 року. Потім переїхала до Німеччини, і живе саме в цій країні. Фото було зроблене в квартирі у подруги-словенки.

Вона студентка, у неї дійсно висить прапор Словенії. Я не очікувала, що відеоідентифікація відбуватиметься так швидко, тож побігла якраз в ту кімнату, де висів прапор. Мені сказали, що рішення про розблокування картки буде прийняте протягом наступної доби. На ранок мені подзвонила мама і сказала, що я "тепер дуже відома". Мій батько – в Збройних Силах, я не розумію, як можна було звинуватити мене в прихильності до Росії,

– розповіла дівчина.

Сам Гнезділов перевірив сторінки Карини та її родини і не побачив симпатій до Росії.

"У брата на аватарці український прапор, у неї – нормальна проукраїнська сторінка, сама вона репостить групи пошуку зниклих безвісти, інформацію з українських джерел", – додав він.

Військовий і громадський діяч зауважив, що monobank має вибачитися і "пообіцяти як мінімум блюрити обличчя своїх клієнтів, коли в майбутньому буде клєпати меми". А якщо ж є підозри проросійськості клієнтів – слід звертатись до правоохоронних органів. Інакше ті мають повне право звернутися до суду.

Водночас Олег Гороховський у спілкуванні з Гнезділовим висловив стовідсоткову впевненість, що прапор – російський, а дівчина – бреше.



Гороховський не змінив свою думку / Скриншот Сергія Гнезділова

"Я точно не хотів би нашкодити mono як банку, який багато робить для країни та Сил Оборони. Цей допис покликаний звернути увагу на проблему: дотримання банківської таємниці та конфіденційності клієнтських даних", – завершив Гнезділов.