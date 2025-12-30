Проплачений "голос" в Раді: ВАКС обрав запобіжку нардепу Юрію Кісєлю
- ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави для нардепа Юрія Кісєля, підозрюваного у хабарництві за голосування в Раді.
- Сам нардеп провини не визнає, його адвокат подаватиме апеляцію.
30 грудня ВАКС обрав запобіжний захід народному депутату від "Слуги народу" Юрію Кісєлю. Його підозрюють у систематичному отриманні хабарів за "потрібні" результати голосувань у сесійній залі.
Засідання відбувалося у закритому режимі. Суд обрав запобіжку Кісєлю у вигляді застави. Захист нардепа вже заявив, що подаватиме апеляцію, передає 24 Канал із посиланням на "Суспільне".
Що відомо про справу "платних" голосів у Раді?
Сам Юрій Кісєль заперечує свою провину. Нардеп переконує, що жодних хабарів він не брав.
Водночас чиновник підтвердив існування групи у месенджері WhatsApp, де перебуває частина фракції "Слуга народу". Однак, за його словами, у цьому чаті немає жодних обговорень корупційних схем.
- Нагадаємо, що 27 грудня НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної групи з нардепів, яка діяла у Раді з 2021 року.
- За версією слідства, народні обранці систематично отримували хабарі за голосування "за" або "проти" певних законопроєктів.
- У групі були чітко розподілені ролі. Частина учасників координувала інших депутатів через чат у месенджері, повідомляла, які рішення потрібно підтримати або заблокувати, а також відповідала за отримання, розподіл і передачу грошей. Інші депутати мали виконувати ці вказівки: бути присутніми на засіданнях і голосувати так, як було визначено.
- За це вони отримували гроші – безпосередньо або через посередників. Сума хабарів залежала від так званої "ефективності" депутата: кількості потрібних голосувань і його присутності в залі. Виплати коливалися від 2 до 20 тисяч доларів США.
- 29 грудня підозри вручили 5 нардепам. Окрім Юрія Кісєля, підозри у цій справі також отримали депутати від фракції "Слуга народу" Євген Пивоваров, Ігор Негулевський та Ольга Савченко.