Проплачений "голос" в Раді: ВАКС обрав запобіжку нардепу Юрію Кісєлю

30 грудня ВАКС обрав запобіжний захід народному депутату від "Слуги народу" Юрію Кісєлю. Його підозрюють у систематичному отриманні хабарів за "потрібні" результати голосувань у сесійній залі.

Засідання відбувалося у закритому режимі. Суд обрав запобіжку Кісєлю у вигляді застави. Захист нардепа вже заявив, що подаватиме апеляцію, передає 24 Канал із посиланням на "Суспільне".

Дивіться також Від "кварталівця" до нардепа: де зараз "Юзік" Юрій Корявченков, який міг виїхати з України

Що відомо про справу "платних" голосів у Раді?

Сам Юрій Кісєль заперечує свою провину. Нардеп переконує, що жодних хабарів він не брав.

Водночас чиновник підтвердив існування групи у месенджері WhatsApp, де перебуває частина фракції "Слуга народу". Однак, за його словами, у цьому чаті немає жодних обговорень корупційних схем.