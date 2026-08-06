"Паперова мобілізація" для красивої статистики: на Волині викрили двох очільників ТЦК
На Волині повідомили про підозру двом начальникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Вони організували схему так званої "паперової мобілізації", щоб штучно покращити показники власної роботи.
Про це повідомили в ДБР.
Що вдалося з'ясувати в ході розслідування?
За даними слідчих, упродовж 2025–2026 років посадовці використовували власні електронні ключі для доступу до Єдиного державного реєстру "Оберіг". Туди вони вносили свідомо неправдиві відомості про нібито призваних громадян. У результаті до бази потрапили дані про мобілізацію майже 50 осіб, які насправді не мали жодного стосунку до армії.
Серед "паперово мобілізованих" опинилися громадяни з правом на відстрочку, особи з інвалідністю на спеціальному обліку та навіть військовослужбовці, які вже й так проходили службу. Окрім внесення даних до реєстру, керівники складали й підписували фіктивні поіменні списки та відправляли їх до обласного ТЦК та СП для вислужування перед керівництвом.
Наразі обом посадовцям повідомили про підозру у службовому підробленні та несанкціонованій зміні інформації в автоматизованих системах. Фігурантам загрожує до 6 років обмеження волі, а слідчі дії тривають для встановлення всіх причетних осіб.
Що відповіли в ТЦК?
У Волинському обласному ТЦК та СП прокоментували інформацію про повідомлення про підозру окремим посадовцям, наголосивши, що наразі триває досудове розслідування, а остаточні висновки можна буде зробити лише після його завершення.
Там наголосили, що за попередніми даними, йдеться не про "фіктивну мобілізацію", а про військовослужбовців, які вже проходили службу, однак інформація про їхній призов або призначення не була своєчасно внесена до реєстру "Оберіг". У ТЦК пояснили, що це сталося через несвоєчасне надходження документів, зокрема витягів із наказів про призначення на посади, які є підставою для оновлення військового обліку.
У відомстві стверджують, що внесені до реєстру зміни стосувалися уточнення та актуалізації облікових даних осіб, які вже служили, а не повторної мобілізації чи призову нових військовозобов'язаних. Також у Волинському ОТЦК та СП зазначили, що відкрито співпрацюють із правоохоронними органами, надають усі необхідні документи та сприяють проведенню розслідування.
Нагадаємо, в Україні проходила масштабна спецоперація "Чесний призов", під час якої перевіряли діяльність ТЦК у різних регіонах. . Правоохоронці провели 61 обшук, повідомили про підозру 15 фігурантам і затримали двох осіб. Слідство перевіряє факти незаконного втручання в реєстр "Оберіг", фіктивної мобілізації, сприяння ухиленню від служби, хабарництва та інших порушень. Робота триває, а кількість фігурантів може зрости.