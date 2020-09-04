Народний депутат від фракції "Слуга народу" проголосував за законопроєкт карткою нардепки від ОПЗЖ. Через це у Верховній Раді виник скандал.

Проте Дмитро Разумков відмовився ставити на переголосування цей законопроєкт, пише УНІАН.

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Деталі скандалу

У Верховній Раді депутат зі "Слуги народу" Олександр Маріковський проголосував карткою депутатки з "Опозиційної платформи – За життя" Наталії Королевської за вихід з угоди про співробітництво з державами-учасницями СНД. На табло висвітилось, що один депутат з "ОПЗЖ" проголосував за вихід з угоди.



Олександр Маріковський та Наталія Королевська / Колаж 24 каналу

Після цього в залі здійнявся шум. На запитання голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, відколи депутат Олександр Маріковський "переїхав до фракції" ОПЗЖ?", той відповів, що це трапилось "випадково".

На викрики депутатів, щоб переголосувати таке рішення, Разумков відповів: "Ми нічого не переголосовували й не будемо переголосовувати". Проте він порадив Королевській написати заяву про те, що вона не голосувала за це питання. Крім того, він звернувся до народних депутатів з проханням, коли вони виходять із сесійної зали, забирати свої картки для голосування.

"Це інше питання, як це відбулося. Це відбулося дійсно випадково, тому що наші народні депутати дуже люблять переміщатися по залі, іноді приземлятися не там, де потрібно. І випадково людина не замінила картку одну на іншу", – зазначив Разумков.

Що ще сьогодні відбувалось в Раді?