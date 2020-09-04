Сьогодні, 4 вересня, відбулося засідання Верховної Ради. Там відзвітував очільник МОЗ Максим Степанов щодо ситуації з COVID-19 в країні. Окрім того, народні обранці планують включити до порядку денного окремий закон щодо соцопитувань у день виборів.

Про звіт очільника МОЗ перед парламентарями та про соцопитування від ЦВК розповіла кореспондентка 24 каналу. Вона сьогодні працює у стінах парламенту, де проходить година запитань до уряду.

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Про ситуацію з COVID-19

Вперше після канікул у Верховної Ради Максим Степанов прозвітував перед парламетарями щодо ситуації з коронавірусом в Україні. Він заспокоїв громадян і ствердив, що ситуація контрольована. Втім, очільник МОЗ закликав обережніше та відповідальніше ставитись до недуги.

Крім цього, ситуація у лікарнях краща, ніж була кілька місяців тому. Зараз є 35 тисяч ліжок, коли раніше було лише 12 тисяч. Водночас 27 тисяч лікарів готові до боротьби з недугою. А за час карантину провели понад 1,7 мільйонів тестів. Наразі їх вистачає.

На сьогодні ми в повному обсязі забезпечені тестами. Ситуацію, яка була на початку епідемії навіть неможливо порівняти. Сьогодні ми зробили понад 25 тисяч тестів, а плануємо на добу робити до 30 тисяч тестів,

– зазначив Степанов.

Довідка. Станом на 4 вересня в Україні лабораторії підтвердили загалом 130 951 випадок інфікування COVID-19. Від початку пандемії в Україні виявили 130 951 інфікованих коронавірусом, 60 613 людей одужали, 2 761 пацієнт помер.

Про соцопитування

Народні обранці планують дозволити проводити соцопитування у день виборів, також і на непідконтрольних територіях. Вчора, 3 вересня, така поправка до Виборчого кодексу провалилася з тріском. Сьогодні ж нардепи хочуть включити до порядку денного окремий закон з таким змістом. Проте спершу їх мають розглянути на профільному комітеті.

Опоненти закликають не підтримувати законопроєкт, адже у ньому прописано, що не можна ставити питань, які б стосувалися виборів на тимчасово окупованих територіях. Однак цим можна було б маніпулювати.

Поки доля самого законопроєкту невідома.

Дивіться відео прямого включення журналістки з Верховної Ради: