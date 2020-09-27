Народний депутат Верховної Ради та член фракції "Слуга народу" Микола Галушко 26 вересня заявив, що виходить з партії. Причиною цього політик назвав "продані місця" у списках кандидатів на місцевих виборів.

Про скандал у "Слузі народу" розповіли в інформаційному агенстві Інтерфакс-Україна, також відповідне відеозвернення оприлюднив на своїй сторінці у фейсбуці сам депутат Галушко.

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Микола Галушко до Верховної Ради увійшов після перемоги у мажоритарному 97 окрузі в Броварах, що біля Києва. 26 вересня він заявив, що в його окрузі всі місця в списку "Слуги народу" – продані (не наводячи прикладів).

А також звинуватив партійців, що ніякої обіцяної колись боротьби з корупціонерами й старими елітами немає.

Зараз на місцевих виборах всі місця в списках політичної партії "Слуга народу" були продані. І заклики йти на вибори, боротися з корупціонерами та старими елітами на місцях – на жаль, просто слова,

– заявив Галушко.

"У такій політичній партії ні я, ні моя команда брати участь далі не буде. Тому я, народний депутат України Галушко Микола, офіційно заявляю про вихід із політичної партії "Слуга народу", – підсумував депутат.

Своє відеозвернення, зауважимо, Галушко адресував президентові Зеленському:

Коротко про Миколу Галушка (інформація з відкритих джерел)

Народився 5 грудня 1979 року, освіту здобув у Національній академії внутрішніх справ України (правознавство) та Інституті вищої кваліфікації при Київському торговельно-економічному університеті (економіка).

З 1997 до 2006 служив у органах внутрішніх справ , з 2006 працював на різних посадах у ПП "ГАЛІД", основною діяльністю якого є приватні охоронні служби.

, з 2006 працював на різних посадах у ПП "ГАЛІД", основною діяльністю якого є приватні охоронні служби. Під час президентських виборів 2019 року Зеленський призначив Галушко довіреною особою в 97 окрузі. Згодом на виборах ВР Галушко у цьому окрузі переміг та став нардепом. На момент обрання був безпартійним.

У Верховній Раді увійшов до фракції "Слуги народу" та комітет з питань правоохоронної діяльності. 10 листопада 2019 року став членом партії "Слуга народу".

Станом на 22 червня 2020 року, за підрахунками КВУ, Галушко жодного разу не виступав з трибуни Ради.

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