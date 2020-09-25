У команди президента Зеленського, а також його партії "Слуга народу" нема повністю лояльних впливових медій. Окрім того, у них відсутні засоби для системного піару.

Про це свідчать результати моніторингу інформаційних форматів на телебаченні напередодні та на початку місцевих виборів. Моніторинг провів "Детектор медіа".

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Позиція влади в медіапросторі програшна з кількох причин. По-перше, непрофесійні й невчасні комунікації: влада рідко бере ініціативу і в більшості випадків виправдовується у відповідь на звинувачення. Так було з вагнерівцями, з інспекцією на Донбасі, з корупційними скандалами у "Слузі народу" тощо. По-друге, присутність влади в теленовинах – це практично виключно піар президента,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, "слуги народу" слабкі в публічних дискусіях і програють в усіх політичних ток-шоу, якщо вони не зрежисовані на користь влади.

Їм постійно доводиться захищатись і відповідати на критику на адресу президента, голови його Офісу Андрія Єрмака тощо.

"Періодично "слуг" топлять їхні власні однопартійці, наприклад, орієнтовані на Ігоря Коломойського (Олександр Дубінський) або проросійські (Максим Бужанський, Євген Шевченко)", – додають медіаексперти.



Згадки парламентських політсил у теленовинах / Інфографіка "Детектор медіа"

Як до Зеленського і його команди ставляться різні українські ЗМІ

Телеканал "1+1", який на президентських і парламентських виборах підтримував Зеленського і "Слугу народу", тепер зосереджений на просуванні партії "За майбутнє".

Телеканал "Україна" розподіляє лояльність у новинах між "Європейською солідарністю", "Батьківщиною" і "Слугою народу", часто згадує Олега Ляшка. Водночас у новинах цього каналу із шістки каналів загального інтересу найчастіше з’являються негативні матеріали про монобільшість.

Телеканали Віктора Пінчука – ICTV й СТБ – не демонструють явної прихильності до жодних політичних сил, хоча саме тут час від часу з’являються позитивні матеріали про "Голос" і Віталія Кличка.

Медіа, лояльні до "Європейської солідарності" ("Прямий", 5 канал) та ОПЗЖ ("112 Україна", ZIK, "Інтер") зосередилися на критиці Зеленського та "Слуги народу".



Нардепи, що найчастіше з'являються у теленовинах / Інфографіка "Детектор медіа"

У багатьох випадках на недружніх телеканалах "слуги народу" опиняються в меншості або беззахисні проти агресії інших учасників дискусій.



Які ЗМІ контролюють українські олігархи / Інфографіка 24 каналу