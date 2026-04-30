Начальника Ужгородського РТЦК переведуть до бойової частини після скандалу

Начальника Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки планують перевести до бойової частини після резонансного скандалу. Йдеться про умови утримання мобілізованих, які перевіряв офіс омбудсмена.

Досі тривають перевірки, а частину матеріалів уже передали до правоохоронних органів. Про це заступник начальника Закарпатського ОТЦК та СП Олександр Бовкуненко заявив на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Що сталося із начальником ТЦК після скандалу?

За словами Бовкуненка, сам керівник Ужгородського РТЦК виявив бажання повернутися до служби у бойовому підрозділі. Раніше він уже проходив її у десантно-штурмових військах. Наразі ж його викликали до Києва для проходження навчання, після чого має відбутися переведення.

Він буде переміщатися до бойової частини. Він з бойової частини до нас прибув з десантно-штурмових військ. Він сам виявив бажання. Принаймні, він мені про це говорив особисто, що хоче йти до бойової частини. Він ще не пішов. Його викликали на навчання в Київ,

– зазначив Бовкуненко.

Після розголосу в оперативному командуванні "Захід" повідомили про створення спеціальної комісії, яка має перевірити викладені факти. Усі матеріали за результатами перевірки обіцяють передати правоохоронним органам для подальшої оцінки.

Окрім цього, ситуація вже отримала судову оцінку. Ужгородський міськрайонний суд визнав керівника РТЦК винним у перешкоджанні законній діяльності представника омбудсмена. Це рішення стало одним із перших юридичних наслідків скандалу, який набув широкого суспільного резонансу.

Що відомо про нелюдські умови в ТЦК?

В Ужгородському ТЦК виявили серйозні порушення прав людини, які викликали широкий резонанс. Під час моніторингового візиту зафіксували факти незаконного утримання громадян без належного оформлення документів: деякі перебували там від кількох тижнів до 50 днів.

Утримуваних фактично ізолювали, вилучаючи телефони та документи без юридичних підстав, що позбавляло їх можливості зв’язатися з рідними чи отримати правову допомогу. Особливе занепокоєння викликали умови перебування людей. У приміщенні зафіксували антисанітарію: на десятки осіб було лише кілька одиниць посуду, яким користувалися без належної обробки.

Ужгородський ТЦК / Фото Дмитро Лубінець

Також повідомляється про критичний дефіцит базових умов – лише один туалет і душ на велику кількість людей та відсутність постільної білизни. Окремо вказують на проблеми з медичним забезпеченням. За даними перевірки, у деяких випадках стан здоров’я утримуваних ігнорували, навіть коли йшлося про загрозу життю.

Один із чоловіків із критично високим тиском отримав допомогу лише після втручання представника омбудсмена та був госпіталізований. Серед утримуваних також виявили ветерана з посвідченням учасника бойових дій, якого не звільнили, попри наявні підстави.

Крім того, у приміщенні перебувала людина з явними фізичними вадами, що ставить під сумнів дотримання законодавчих норм. За результатами перевірки подано заяви про можливі кримінальні правопорушення, зокрема незаконне позбавлення волі, катування та перевищення службових повноважень.

Як відреагували на скандал військові?

Після викриття порушень в Ужгородському ТЦК на ситуацію відреагували у військовому командуванні. В Оперативному командуванні "Захід" повідомили про створення спеціальної комісії для перевірки фактів, озвучених під час моніторингового візиту.

Там зазначили, що мають намір детально з’ясувати всі обставини можливих правопорушень і встановити відповідальних осіб. За результатами роботи комісії всі зібрані матеріали обіцяють передати до правоохоронних органів для правової оцінки. У командуванні підкреслили, що дотримуються принципу нульової толерантності до порушень прав людини, службової недбалості чи перевищення повноважень.

Водночас Дмитро Лубінець наголосив, що утримання людей у приміщеннях ТЦК без рішення суду є незаконним і суперечить Конституції. У військових заявили, що готові сприяти розслідуванню та реагувати на встановлені порушення. Ситуація наразі перебуває на контролі, а результати перевірки можуть призвести до кадрових рішень.