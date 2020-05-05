Скандал через "план по злочинах": що приховує керівництво МВС

Днями в мережі з'явилося резонансне відео. На ньому двоє поліцейських начальників обговорюють виконання так званого "плану по злочинах".

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На відео начальник слідчого управління Нацполіції Харківщини (полковник Чиж) вичитує начальника Слобідського райвідділку (полковника Торопова) на селекторній на нараді. За те, що райвідділок Торопова не виконує план по розкриттю і реєстрації злочинів.

Селекторна нарада поліцейських на Харківщині: дивіться відео



Це смішне і сумне відео одночасно, яке демонструє класичну так звану "палочну" систему оцінки роботи поліції. У якій ефективність правоохоронців вимірюється статистикою зареєстрованих і розслідуваних злочинів. Коли кожен злочин у звіті позначається палочкою, звідси і назва.

Система ця стара, радянська і абсолютно неефективна. Вона призводить до того, що робота поліції не має ніякого відношення до реальної боротьби зі злочинністю. Бо ці палочки у звітах малюються просто зі стелі на всіх рівнях – від райвідділка і до міністерства.

Чому ж ці звіти фальсифікуються поліцейськими керівниками? Бо з різних причин, вони або не встигають розкрити злочин, або умисно цього не роблять, через те, що фігуранти злочину вирішили питання про свою невинуватість.



Тому, щоб не псувати статистику, звіти по розкриттю часто фабрикуються. Адже, якщо цього місяця статистика буде гіршою за попередній місяць, районний чи міський відділ можуть позбавити премій і різних доплат. А вони в системі МВС часто бувають не меншими, ніж основні зарплати.

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Тому ця палочна система породила чимало потворних явищ. Наприклад, фабрикування злочинів правоохоронцями заради покращення статистики. Або навпаки – не реєстрацію злочинів, щоб цю статистику не псувати.

І ось 5 років тому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков урочисто оголосив про черговий етап поліцейської реформи. У своєму фейсбуці міністр написав, що "палочна" система буде скасована.

Жодних більше палочок, галочок та планових нормативів по кількості кишенькових злодіїв і грабіжників,

– оголосив Арсен Аваков у 2015 році.

І пообіцяв, що надалі роботу поліції оцінюватимуть не за статистикою. А через соціологічні дослідження довіри до поліції у суспільстві. Що і робиться у всіх нормальних країнах, де давно зрозуміли, що між звітами правоохоронців та реальним станом злочинності може бути прірва.



Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков / Фото МВС України

Але минув якийсь час після тодішньої гучної заяви Авакова про скасування палочної системи і стало зрозуміло, що ця заява – лише порожні слова.

Спочатку тодішній прем'єр Гройсман, виступаючи на колегії МВС, оголосив, що 3 начальників обласних управлінь поліції, які покажуть найгірші показники по злочинах, звільнять. Потім молоді і принципові патрульні почали звільнятися і розповідати, що в поліції і далі процвітає така система.

Наприклад, коли патрульних змушують виконувати план по протоколах. По суті, просто прискіпуватися через дрібниці до водіїв і оформлювати протоколи про адмінправопорушення там, де можна було б обійтися усним зауваженням.

Або коли патрульні можуть просто не приїхати на виклик, якщо йдеться, наприклад, про випадки домашнього насильства, де доведеться витратити багато часу і не факт, що вдасться довести справу до суду. І відповідно, не вдасться записати ще одну палочку у звіт.

Керівництво МВС все це хором спростовувало, називаючи подібні заяви своїх колишніх працівників втомою та образою на начальство. Аж раптом ми всі побачили на відео, як днями один поліцейський керівник питає іншого за виконання сумнозвісного плану по розкриттю злочинів.



Начальник слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Чиж / Скриншот з відео

Ось так ми вкотре отримали свідчення чергового провалу поліцейської реформи. Ми отримали ще один доказ після скандальної переатестації і низки резонансних злочинів, які нещодавно скоїли поліцейські.

Але є ще один факт, який доводить те, що ніхто і не хоче реформувати поліцію по-справжньому. Після публікації цього скандального відео управління поліції у Харківській області почало службову перевірку.

Але якщо ви думали, що начальство збирається покарати полковника Чижа за те, що він змушує підлеглих відпрацьовувати план по злочинах, то помиляєтесь.

Поліцейське керівництво Харківщини оголосило, що починає пошуки того, хто злив це відео селекторної наради і хоче його покарати. Бо керівництво вважає, що іміджу поліції шкодить правда, а не скандальні і некомпетентні поліцейські начальники.

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Втім, як би не хотіло поліцейське керівництво приховати правду про те, що відбувається всередині цього відомства, зробити цього вони не зможуть.