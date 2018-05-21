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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Скандал із виселенням учнів з ліцею у Києві: будівлю раптово визнали не аварійною

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У березні 2018 року учні та батьки одного зі столичних ліцеїв вийшли на протест, оскільки їхній навчальний заклад раптово вирішили закрити. Нібито експертиза засвідчила, що споруда аварійна і її треба знести. Та батьки домоглися за допомогою преси, зокрема 24 Каналу, повторної експертизи. І її результати шокували. Як виявилося, будинок зносити не треба, лише відремонтувати.

Терміново скасовані уроки, протести, експертизи – таким запам'ятався учням столичного фізико-математичного ліцею березень цього року. Про те, що ліцей аварійний і його терміново треба закрити, батьків попередили у смс-повідомленнях просто посеред вихідних.

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Аварійним приміщення визнали після експертизи, яку провела приватна компанія. Її фахівці рекомендували демонтувати будівлю, бо, мовляв, ремонту вона не підлягає. Батьки ж запідозрили, що хтось зацікавився ділянкою у центрі столиці біля метро. Вони почали протестувати, звернулися до мера і парламента, змусили міськраду розглянути електронну петицію. Навіть створили батьківську громаду, яка тепер опікується всіма справами школи. І врешті домоглися свого – повторної експертизи. І от напередодні останнього дзвоника отримали новий висновок.

Загальний технічний стан ліцею №142 можна характеризувати як задовільний. Два документи – два протилежні результати,
– процитувала висновок експертизи голова батьківського комітету Юлія Іващенко.

Чому так відрізняються результати, у районному управлінні освіти пояснити не можуть. Але запевняють, що жодним забудовникам ділянку під школою не віддадуть і ліцей не закриють.

Вперше держава виділила кошти на те, щоб за кожним навчальним закладом була закріплена земля. Зараз у нас відбувається робота у данному питанні,
– зазначила в.о. начальниці управління освіти Солом'янської РДА Аліна Рогова.

Ремонтувати ліцей почнуть вже влітку, місто на це виділило 20 мільйонів гривень. Основні роботи планують завершити до кінця серпня. Тож на навчання, запевняють чиновники, діти вийдуть вчасно. Батьки ж та вчителі обіцяють все тримати під контролем. 

Автор: Оксана Тропотяга
Теги: Новини України Освіта Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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