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      Скандал між Росією та Німеччиною: Москва не пустила на дозаправку літак Люфтваффе – деталі

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      Борт з евакуйованими з Уханю людьми відмовилась приймати Москва / Ілюстративне фото

      Німецький рятувальний літак, що вивозив із інфікованого коронавірусом Уханя своїх громадян, не зміг сісти у Москві для дозаправки. Перед польотом така зупинка була узгоджена з Росією, однак вже у небі пілотам несподівано надійшла відмова.

      Фактично, екіпажу судна довелося діяти в екстрених умовах і шукати можливе для посадки місце. Про надзвичайну ситуацію пише Bild.

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      Своєю відмовою Росія поставила під загрозу життя 144 громадян 4 країн, які перебували на борту.

      Дипломатичний скандал навколо нашого літака-рятувальника... Росія відмовляє в зупинці, літак не може приземлитися в Москві!
      – пишуть журналісти німецького видання.

      Щоб повернутися в Німеччину, літаку, який вилетів з Уханя 1 лютого о 2 годині ночі, була потрібна посадка в Москві для дозаправки та заміни екіпажу.


      Німецький літак не зумів сісти у Москві/ фото DW

      З розрахунком на це, Німеччина відправила змінний екіпаж до Москви напередодні, однак свої домовленості Росія порушила.

      Від Москви раптово надійшла відмова у посадці, і оперативному центру ВПС Німеччини довелося терміново планувати та узгоджувати альтернативний маршрут.

      Після екстрених консультацій літак з евакуйованими пасажирами направити до Гельсінкі для проміжної посадки.

      Літак Люфтваффе зі змінним екіпажем вилетів з Кельна до Гельсінкі вночі 1 лютого.

      Тепер борт із евакуйованими пасажирами з великим запізненням прибуде у Франкфурт близько 17:00 за Києвом.

      Що ще відомо про рятувальну операцію Німеччини? Німецький літак Airbus А310 забрав з китайського Уханя 144 людей. Окрім 108 німців, забрали ще 34 китайців, громадянку Болгарії та американця.

      Після прибуття до Німеччини усіх евакуйованих розмістять на 2-тижневий карантин на базі військово-повітряних сил "Гермерсхайм" у землі Рейнланд-Пфальц.

      Останні новини про смертельний китайський коронавірус:

      • Станом на 1 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 259 людей. Загальна кількість інфікованих – понад 12022 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужало 243 людини.
      • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
      • Наявність інфекції в Україні підозрювали декілька разів, але жоден випадок не підтвердився.
      • Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.
      • Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.
      • Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.


      Міфи та брехня про китайський коронавірус/ інфографіка 24 каналу

      Коронавірус з Китаю: останні новини
      сьогодні
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Коронавірус 2020 Китай авіація Новини Росії Скандал
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