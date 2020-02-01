Скандал між Росією та Німеччиною: Москва не пустила на дозаправку літак Люфтваффе – деталі

Німецький рятувальний літак, що вивозив із інфікованого коронавірусом Уханя своїх громадян, не зміг сісти у Москві для дозаправки. Перед польотом така зупинка була узгоджена з Росією, однак вже у небі пілотам несподівано надійшла відмова.

Фактично, екіпажу судна довелося діяти в екстрених умовах і шукати можливе для посадки місце. Про надзвичайну ситуацію пише Bild.

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Своєю відмовою Росія поставила під загрозу життя 144 громадян 4 країн, які перебували на борту.

Дипломатичний скандал навколо нашого літака-рятувальника... Росія відмовляє в зупинці, літак не може приземлитися в Москві!

– пишуть журналісти німецького видання.

Щоб повернутися в Німеччину, літаку, який вилетів з Уханя 1 лютого о 2 годині ночі, була потрібна посадка в Москві для дозаправки та заміни екіпажу.



Німецький літак не зумів сісти у Москві/ фото DW

З розрахунком на це, Німеччина відправила змінний екіпаж до Москви напередодні, однак свої домовленості Росія порушила.

Від Москви раптово надійшла відмова у посадці, і оперативному центру ВПС Німеччини довелося терміново планувати та узгоджувати альтернативний маршрут.

Після екстрених консультацій літак з евакуйованими пасажирами направити до Гельсінкі для проміжної посадки.

Літак Люфтваффе зі змінним екіпажем вилетів з Кельна до Гельсінкі вночі 1 лютого.

Тепер борт із евакуйованими пасажирами з великим запізненням прибуде у Франкфурт близько 17:00 за Києвом.

Що ще відомо про рятувальну операцію Німеччини? Німецький літак Airbus А310 забрав з китайського Уханя 144 людей. Окрім 108 німців, забрали ще 34 китайців, громадянку Болгарії та американця.



Після прибуття до Німеччини усіх евакуйованих розмістять на 2-тижневий карантин на базі військово-повітряних сил "Гермерсхайм" у землі Рейнланд-Пфальц.

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Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.

Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.

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Міфи та брехня про китайський коронавірус/ інфографіка 24 каналу