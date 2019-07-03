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      Скандал з серіалом "Свати": активісти висунули вимоги Держкіно

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      Скандал з серіалом "Свати"
      Скандал з серіалом "Свати" / 1+1

      Громадські організації звернулись з вимогою до Держкіно анулювати прокатне посвідчення серіалу "Свати" та не показувати його на українських екранах.

      За словами члена експертної комісії при Держкіно Сергія Стуканова, все це не лише через одного з головних героїв стрічки Федора Добронравова.

      Цікаво! Чому суд скасував заборону транслювати серіал "Свати"

      Хто такий Федір Добронравов?Радянський і російський актор театру та кіно. Народний артист Росії. Він публічно підтримував анексію Криму і гастролював півостровом. Відомий за роллю у фільмах та серіалах "Свати", "Мами", "Кадети", "Про що говорять чоловіки" тощо.

      У фільмі також з'являється російська державна символіка, а серед героїв стрічки є працівники правоохоронних органів Росії. А це заборонено українським законодавством. 

      свати росія
      Російська символіка у серіалі "Свати" 

      свати
      Кадри з серіалу "Свати"

      Стуканов пояснив, що це дає підстави Держкіно анулювати прокатне посвідчення серіалу навіть не звертаючись до експертної комісії. 

      Що відомо про скандал із серіалом "Свати"? У листопаді 2018 році СБУ заборонила в'їзд в Україну російському актору та зірці серіалу "Свати" Федору Добронравову. А все через гучні антиукраїнські публічні заяви артиста, в яких, зокрема, йшлося про підтримку анексії Криму.

      Мінкультури внесло Добронравова у "чорний список" осіб, які створюють загрозу національній безпеці. А "Свати" офіційно заборонили транслювати в Україні.

      10 січня 2019 року телеканал "1+1" подав до суду на Мінкульт. А вже у березні заборону на показ скасували, а російському актору дозволили в’'їзд в Україну.

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      Теги: Новини України LifeStyle Новини Росії Україна – Росія Скандал зі "Сватами" Кіно Анексія Криму Новини LifeStyle
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