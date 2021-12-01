Сказать-то сказал, а дальше зайти слабо? Признание на официальном уровне, в виде указа, например?

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А то словоблудить могут все и в МИД РБ, и сам Лукашенко, но нужна официальная бумажка.

Просто слова

А официальная бумажка это уже и ответственность, со всеми вытекающими последствиями, в особенности – на международном уровне.

И вот теперь, начинается самое интересное. Александр Лукашенко сказал "А", но не спешит говорить "Б". В первую очередь, юридическое "Б".

Осмелится ли зайти дальше банального словоблудия или инстинкт самосохранение, банальный "жим-жим", возьмёт верх? Думаю, что можно начать принимать ставки.

Эхо прошлого представления

Кстати, не так давно, Лукашенко, во время встречи с журналистами заявлял, что Беларусь признает Крым в составе России, когда "последний российский олигарх" начнет поставлять туда продукцию.

Забыл? Переиграл? Лавирует.

С – Словоблуд.