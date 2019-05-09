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      Скандальна забудова Протасового Яру у Києві: хто за цим стоїть

      Честь і НЕчесть 94 Читать новость на русском

      Про скандальну забудову зеленої зони у Протасовому Яру черговими висотками у програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Галиною Чижик розповіла гість студії – журналістка видання "Наші гроші" Ірина Шапінська.

      В чому суть скандалу навколо Протасового Яру?4 травня кияни знову протестували проти чергової забудови. Цього разу забудовники "поклали око" на гектари лісу у Протасовому Яру, поруч з яким розташовані Свято-Миколаївський храм та Байкове кладовище. Забудовник запевняє, що для зведення комплексу має всі необхідні документи, отримати які їм допоміг Окружний адміністративний суд.

      Цю ділянку рішенням Київради ще у 2007 році було передано в оренду для будівництва житлово-торговельного комплексу. При цьому депутати вивели цю територію із категорії зелених зон. Законність рішення підтвердили Окружний адміністративний та апеляційний суди Києва у 2017 році. Вони зобов'язали департамент містобудування та архітектури видати містобудівні умови на забудову ділянки.

      – Рішення Окружного адмінсуду щодо Протасового Яру формально є правильним. Тому що суд тоді не казав: "я вирішую, чи було тоді правильним рішення Київради", а навпаки тільки зазначив: "було таке рішення, ніким не скасоване, відповідно департамент не мав права відмовити у видачі містобудівних умов та обмежень, і я зобов'язую його видати ці умови".

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      – Містобудівні умови та обмеження – це основний документ, яким місто дозволяє забудовнику щось будувати на певній території. Основне, що мав зробити забудовник – це, щоб його забудова відповідала генеральному плану. Зараз ці перші два кроки вже є.

      – Якщо зараз зайти на електронну версію генплану, то там територія Протасового Яру є "зеленою". Ця невідповідність тільки й показує, що у нас відбулась афера ще тоді у 2007 році. Якби правоохоронні органи перевірили, то можливо і не найшли б містобудівного обґрунтування, яке повинне передувати такому рішенню як зміна в генплані, яку зробили депутати.

      Протасовий Яр
      Електронна версія генплану Києва

      – Єдиний спосіб не дати забудовнику забудувати ліс – дотягнути до того часу поки не можна буде забрати у забудовника цю ділянку. В цій історії суд зробив усе, що він міг зробити. Тут питання до чиновників, тому що вони цим рішенням суду прикрилися.

      – Тут всі зіграли свою спільну гру – правоохоронні органи максимально допомагали, щоб нічого не розірвати, чиновники все зробили для того, аби потім не помічати видачі містобудівних умов саме таких, які хоче забудовник.

      – Згідно з виданими містобудівними умовами, то там має бути будівля не вище 73 метрів. Однак сам забудовник декларує, що в нього буде 32 поверхи та по три метри висота стель. Відповідно – це вже 96 метрів у висоту.

      Протасів Яр Київ забудова
      Проект забудовника, який планують звести у Протасовому Яру

      Більше – дивіться у програмі. 

      читайте більше про скандальні забудови в україні: 
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      Теги: Новини України Честь і НЕчесть Судді Новини нерухомості України Новини нерухомості Скандальні забудови Новини Києва Будівництво
      Джерело: 24 канал
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