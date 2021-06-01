Таким чином, він розвінчав основну робочу версію свого кума, медіа якого насаджували меседж про те, що ці записи робилися та монтувалися в Москві.

За темою Робили все, щоб нас знищити: як Медведчук підлещувався до Суркова

Проте, судячи з записів, Медведчук дійсно представляв інтереси саме Порошенка, а не України, й характер цих інтересів був переважно комерційний.

У подальшому відео чомусь оперативно "зникло" з ютубу телеканалу.

Я не знаю, чому Луценко вчинив так – випадково чи свідомо зраджуючи свого чергового покровителя, але цим коментарем він зняв всі сумніви щодо достовірності записів та фактів, зафіксованих на них.

Юрій Луценко публічно підставив Порошенка / Фото 24 канал

Цікаво А тепер, увага: який план Б можливий у справі Медведчука

В будь-якому разі, слідство мусить з'ясувати всі аспекти співпраці Медведчука з Порошенком і дати їм правову оцінку.

Іванов закликав розслідувати співпрацю Медведчука з Порошенком / Фото 24 канал