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      Скандальний готель на Андріївському узвозі таки добудують: фото нових проектів

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      Будівництво на Андріївському узвозі у Києві
      Будівництво на Андріївському узвозі у Києві / Getty images

      Будівництво готелю на Андріївському узвозі у Києві, до якого наприкінці 2018 була прикута чимала суспільна увага, планують відновити.

      Йдеться про будівлю, яку почали зводити за адресою Андріївський узвіз, 14-16.

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      Що відбувається на ділянці зараз? У Кличка наголошують, що у цій історичній частині міста, яка є популярною серед туристів, недобуд не може залишатись роками, тому споруду рано чи пізно мають завершити.

      готель київ будівництво Андріївський узвіз
      Так зараз виглядає ділянка з недобудованим готелем на Андріївському узвозі / Фото: vechirniy.kyiv.ua

      Забудовник, яким виступає компанія "Маркон", змінив команду архітекторів, пише "Вечірній Київ".

      На розгляд архітектурно-містобудівної ради представили попередні проекти, але їх уже забракували.

      Керівниця ГО "Громада "Андріївський узвіз" Ольга Рутковська зауважила, що в нових проектах архітектори не врахували умови існуючих містобудівних обмежень. Представник "Київгенплан" Сергій Броневицький додав, що те, що на Андріївському узвозі має бути саме готель – це правильно обране призначення споруди, але при переформатуванні недобудови і її подальшому будівництві має бути дотримано усіх вимог законодавства історичних пам’яток.

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      Архітектори забудовника представили два нові проекти: один у сучасному стилі, інший – у вигляді репліки під "київську старовину".

      готель Київ Андріївський узвіз
      Візуалізація проекту готелю на Андріївському узвозі у Києві "під старовину"

      готель Київ Андріївський узвіз
      Візуалізація готелю на Андріївському узвозу у Києві

      В оновлених проектах майже вдвічі зменшили площу споруди, висота будівлі у фасадній частині, яка безпосередньо виходить на Андріївський узвіз зменшена до 4 поверхів з мансардою.

      Концепцію самого готелю також пропонують змінити. Ймовірно, це буде апарт-готель з номерами, у яких будуть кухні. Натомість пропонують скоротити площу ресторанних залів, вестибюлів та рецепції.

      Що відомо про скандальну забудову на Андріївському узвозі у Києві?На площі у 0,19 гектара в історичному центрі Києва на Андріївському узвозі забудовник планував збудувати 9-поверховий готель, хоча максимальна висотність споруд на цій ділянці може становити не більше 12 метрів (приблизно 4 поверхи). Дозвіл на будівництво видали ще у 2010 році, хоча Андріївський узвіз входить до охоронної зони ЮНЕСКО.

      У листопаді 2018-го Київрада розірвала договір оренди ділянки із забудовником – компанією "Маркон". Приводом стало те, що забудовник не доплатив місту майже мільйон гривень, а також не починав будівництво впродовж перших 3 років після оформлення договору оренди.

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      Теги: Новини Києва Новини нерухомості України Новини нерухомості Скандальні забудови Будівництво Скандал на Андріївському узвозі
      Джерело: 24 канал
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