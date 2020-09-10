Інспекцію позицій ЗСУ біля Шумів на Донеччині скасували. Про неї напередодні домовилися учасники переговорного процесу у ТКГ. Офіційна причина: російські бойовики почали висувати низку нових вимог, з якими українська сторона не згодна. Військовий експерт та журналіст Юрій Бутусов назвав ще низку причин скасування домовленостей.

Про них він написав на своїй фейсбук-сторінці. Бутусов перелічив 3 фактори, які, на його думку, відіграли вирішальну роль.

Основне Спільну інспекцію позицій ЗСУ під Шумами скасували через нові вимоги Росії

Про які фактори повідомив Бутусов:

Критика та великий резонанс у суспільстві через погодження у ТКГ спільної з представниками бойовиків інспекції позицій ЗСУ біля Шумів. Анонсування акцій протесту біля Офісу Президента та його держрезиденції у зв’язку з цим.

Відмова будь-якого командира ЗСУ підписувати письмовий наказ про допуск російських військовослужбовців і забезпечення їх безпеки.

"Тобто при заході на позиції 503-го батальйону виник реальний ризик, що російського генерала пристрелять або підірвуть. Командування ООС висунуло абсолютно розумні зустрічні претензії до російських окупантів: вони порушують умови перемир'я, і ​​не дають інспектувати свої власні позиції. В цьому випадку всі наші військові проявили себе дуже гідно", – зауважив Бутусов.

Обстріл району "інспектування" зі стрілецької зброї.

Проводити інспекції в такому місці вкрай ризиковано, і нарватися на кулю або на міну можна в будь-який момент. Наслідки загибелі когось із "інспекторів" в такому випадку можуть бути непередбачувані,

– додав експерт.

Бутусов наголосив, що ультиматум ватажка бойовиків Пушиліна є вкотре зірваним. Всі позиції під Шумами – в руках українських воїнів. Втім, журналіст не має сумнівів, що окупанти продовжать спроби "продавити" президента Зеленського на схожі поступки.

Росіяни розуміють, що Зеленський на місцевих виборах проводить кампанію, рекламуючи "відсутність загибелі українських воїнів", як своє головне досягнення. Тому загрожуватимуть обстрілами, використовуючи це як інструмент впливу,

– впевнений експерт.

Водночас Бутусов наголосив: Офіс Президента, намагаючись припинити перестрілки на Донбасі, не усуває причини війни – перебування там російських військ.

"Війна не закінчується шляхом скорочення втрат і примусу своїх військ не стріляти і не захищати свою землю. Війна закінчується або перемогою або поразкою. Відповідати за таке державні діячі повинні самостійно: якщо вирішили приводити "інспекторів" з РФ, то нехай верховний головнокомандувач бере за руку російських генералів і сам веде їх, куди вважає за можливе. Вимагати телефоном виконання таких рішень від армії значить неадекватно оцінювати обстановку і країну", – підсумував він.

Що відомо про скасування інспекції позицій біля Шумів: