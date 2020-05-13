Штрафів за кредитами під час карантину не буде: Рада ухвалила законопроєкт

Народні депутати у першому читанні проголосували за законопроєкт, який не дозволяє нараховувати штрафні санкції за кредитами. Діятиме таке фінансове послаблення лише на час карантину через коронавірус та ще впродовж місяця після його скасування.

За внесення змін до до Господарського кодексу України проголосували 278 депутатів. Текст законопроєкту № 3297 опублікований на сайті парламенту.

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Скасування штрафів за кредитами: які умови

Якщо позичальник кредиту у період дії карантину або за 30 днів після його скасування, протермінував плату за кредитом, він звільняється від обов’язків сплатити неустойку, штраф, пеню за таке прострочення.

Проєкт дозволить уповільнити економічний спад, зберегти підприємства від банкрутства, зберегти робочі місця, сприяти наповненню державного та місцевих бюджетів...

– пише у пояснювальній записці авторка Вікторія Кінзбурська.

Ініціаторка закону під час виступу нагадала, що закон стосується лише штрафу, а ніяк не самого кредиту чи відсотків за нього.

Закон після короткого обговорення народні депутати схвалили за основу.



Які ще фінансові полегшення діють під час карантину / Інфографіка 24 каналу