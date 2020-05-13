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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА

Штрафів за кредитами під час карантину не буде: Рада ухвалила законопроєкт

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Скасування штрафів за кредити на час карантину – законопроєкт
Рада підтримала законопроєкт за скасування штрафів / Фото 24 каналу

Народні депутати у першому читанні проголосували за законопроєкт, який не дозволяє нараховувати штрафні санкції за кредитами. Діятиме таке фінансове послаблення лише на час карантину через коронавірус та ще впродовж місяця після його скасування.

За внесення змін до до Господарського кодексу України проголосували 278 депутатів. Текст законопроєкту № 3297 опублікований на сайті парламенту.

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Скасування штрафів за кредитами: які умови

Якщо позичальник кредиту у період дії карантину або за 30 днів після його скасування, протермінував плату за кредитом, він звільняється від обов’язків сплатити неустойку, штраф, пеню за таке прострочення.

Проєкт дозволить уповільнити економічний спад, зберегти підприємства від банкрутства, зберегти робочі місця, сприяти наповненню державного та місцевих бюджетів...
– пише у пояснювальній записці авторка Вікторія Кінзбурська.

Ініціаторка закону під час виступу нагадала, що закон стосується лише штрафу, а ніяк не самого кредиту чи відсотків за нього.

Закон після короткого обговорення народні депутати схвалили за основу.

Які полегшення діють під час карантину
Які ще фінансові полегшення діють під час карантину / Інфографіка 24 каналу

Автор: Вероніка Климська
Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Верховна Рада Кредит Штрафи
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