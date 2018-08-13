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Скажений кіт напав на дітей під Харковом

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Скажений кіт напав на дітей під Харковом
Скажений кіт напав на дітей під Харковом / Фото з відкритих джерел

"Сказ" – страшний діагноз встановили у вуличного кота, який покусав трьох дітей. Постраждалих терміново госпіталізували у Харківську обласну дитячу клінічну лікарню і вже проводять курс профілактичних щеплень проти сказу.

Про це повідомили в інформаційному агентстві "Укрінформ" з посиланням на Харківський обласний лабораторний центр.

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Напад тварини відбувся у селищі Пересічна Дергачівського району, що на Харківщині. Спеціалісти лабораторного центру оперативно провели аналізи і виявили сказ у бездомного кота, який завдав ушкоджень трьом дітям. За інформацією працівників лабораторії, перший випадок укусу дитини під час спроби погладити цього кота зареєстрований ще сьомого серпня.

Під час проведення обходів по дворах виявлено ще двох дітей, які за аналогічних обставин того самого дня постраждали від цього кота. Хвору тварину довелось ізолювати і умертвити. Наразі проводяться протиепідемічні і протиепізоотичні заходи,
– додали в центрі.

Офіційно станом на 13 серпня у Харківській області зареєстровано 67 випадків сказу тварин, серед яких найбільше – саме у кішок. Мова йде про 35 випадків. Тоді як у собак – лише 20. У 2018 році від укусів хворих тварин постраждали 128 мешканців регіону.

Нагадаємо, минулого тижня на одній вулиці Харкова – Колосистій – зафіксовано два випадки із нападом скажених тварин. Від укусів постраждали троє осіб.

Теги: Новини України Новини Харкова світ тварин
Джерело: 24 Канал
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