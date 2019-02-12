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      Неприлично – воровать, а не декольте: скандал с эротическим подтекстом в парламенте Бразилии

      Безумный мир 2400 Читать новость на русском

      Главной темой бразильских СМИ последних дней стала не пневмония президента этой страны Жаир Босонару и даже не пожар на базе футбольного клуба "Фламенко", в результате которого погибли 10 человек. Вся страна с увлечением обсуждает платье депутата-новичка законодательной ассамблеи штата Санта Катарина.

      Декольте-скандал

      Депутат Ана Паула да Силва явилась на церемонию принесения присяги в очень ярком и очень открытом наряде. В некотором смысле, церемония была испорчена из-за слишком высокого интереса мужской части аудитории к только что избранной коллеге.

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      Некоторые другие депутаты и многие избиратели госпожи Да Силва, увидев необычный покрой этого платья, предположили, что она оделась "неприличным" для парламента образом. По их мнению, портные явно пожалели ткани!

      Однако сама Ана Паула да Силва осталась довольна произведенным эффектом. В своем фейсбуке она написала, что плевать хотела на мнение своих критиков. По ее словам, "неприлично" ведут себя те мужчины в костюмах и галстуках, которые воруют государственные деньги. А ее платье – это только ее дело, и она будет одеваться так, как захочет.

      Кроме того, депутат пообещала подать на тех, кто ее оскорбляет в суд, а выигранные деньги перевести на благотворительность. Она хочет помочь организациям, защищающим права женщин, подвергшихся насилию.

      Силва
      Ана Паула да Силва и ее знаменитое платье

      В принципе, я думаю, что она тут права. На дворе уже не 19, а 21 век, поэтому пускай ходит в чем пожелает. Более того, я думаю, что в самом парламенте слишком уж сильно никто ее нарядам возмущаться не будет. Уверен, что многим они даже нравятся!

      Угнетатели угнетателей

      Защищать права обычно небольших групп людей, которых угнетают и притесняют – очень достойное занятие. Однако и в этом деле порой случаются очень странные перегибы. Один действительно безумный случай на днях произошел в городе Балтимор в США. Там из городской комиссии по проблемам ЛГБТ-сообщества выгнали единственную феминистку и лесбиянку Джулию Бек. Обстоятельства, при которых это произошло, были совсем уж дикими.

      В 2018 году полиция Балтимора поймала и честно, по суду, посадила в тюрьму насильника из Великобритании. Там, в тюрьме, ему стало скучно, и он объявил, что почувствовал себя женщиной по имени Карен Уайт. В связи с тем, что он теперь, понимаешь, стал женщиной, насильника перевели из мужской тюрьмы в женскую. И он тут же изнасиловал там двух женщин-заключенных.

      Эта ситуация попала на обсуждение городской комиссии по делам ЛГБТ. Выступая на заседании, Джулия Бек сказала, что насильник этот лишь прикидывается трансгендером, а на деле просто мужик, да еще и насильник, который хитростью попал в женскую тюрьму. По словам Бек, его надо отправить в обычную мужскую.

      Бек
      В Балтиморе из комиссии по проблемам ЛГБТ выгнали единственную лесбиянку – Джулию Бек

      Вот после этих слов все остальные члены комиссии на нее очень обиделись, объявив, что она нарушает права несчастной Карен Уайт. Главная претензия к Бек была в том, что она говорила о насильнике "ОН", а не "ОНА". Кроме того, ее обвинили в "трансфобии".

      В общем, поразительная ситуация: осужденного судом насильника отправили в женскую тюрьму, где он тут же взялся за старое. А единственного человека, который объявил это дичью, с позором изгнали.

      Интересно, чем все-таки закончится эта история, но она уже сейчас явно демонстрирует, что в США защита прав меньшинств порой доходит до абсурда.

      Франция против Италии

      Одной из главных тем европейской политики последних дней стало набирающее силу противостояние Франции и Италии. Дело дошло до того, что Париж отозвал своего посла из Рима, заявив, что отношения не были хуже со времен Второй мировой войны. Союзники поругались из-за политических разногласий и миграционных вопросов.

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      Президент Франции Эммануэль Макрон жестко критирует итальянское "правительство популистов", как он его называет. Ему не нравится то, что Рим не пускает к себе мигрантов из Африки, а также не собирается жестко экономить бюджетные деньги, как того требуют европейские директивы.
      Итальянцев же не устраивает "ультралиберализм" Макрона, его преданность единой Европе, его близость банкам и корпорациям.

      Кроме того, им не нравится, что президент Франции, на словах выступающий за миграцию, на деле выкидывает попавших в его страну африканцев к ним, в Италию. Вице-премьер Италии правый радикал Маттео Сальвини из-за этого обзывает Макрона всякими обидными словами, намекая, что тот – шоумен и пустышка. В ответ Франция объявила Италию разносчиком проказы популизма, которая живьем поедает Европу.

      Как видим, отношения там сейчас не очень. Но, видимо, они будут еще хуже. Дело в том, что в мае в Европе пройдут выборы в Европарламент. От их итога зависит выживание Европейского Союза. Если большинство мест получат националисты и популисты, то ЕС, видимо, погибнет. Они открыто хотят его уничтожить. Противостоят этим силам европейские центристы, включая Макрона. Они хотят сохранить и укрепить единство Европы.

      Макрон
      Макрон хотел бы укрепить единство Европы, но и сам под лезвием политической гильотины

      Так вот: правительство Италии сейчас изо всех сил помогает французским радикалам – движению "Желтые жилеты", например. Сторонники этого движения мечтают скинуть Макрона, отправить его на политическую гильотину и, в общем, поменять в стране режим. Конечно, Макрону не нравится, что Италия помогает его врагам. Соответственно, он поддерживает итальянских центристов, выступающих против нынешнего правительства.

      Таким образом, к выборам в Европейский парламент солнечная Франция и не менее солнечная Италия подходят в состоянии "Холодной войны". И от того, кто в ней победит, будет зависеть будущее всей Европы

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      Автор: Іван Яковина
      Теги: Безумный мир Відеоблоги Новини США Новини Франції Бразилія ЛГБТ
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 12 лютого
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