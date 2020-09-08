6 років тому я поставив це просте питання, ввів цей критерій, або, якщо хочете, тест – Людина ти або шматок лайна. Далі читайте мовою оригіналу.

За эти 6 лет многие пытались его размыть. Обставляли этот вопрос "условиями", пытались ему сгладить углы, несли что-то про "честный повторный референдум" и про "не бутерброд с колбасой" (подтест для "цивилизованных" людоедов).

Читайте также: Вопрос Крыма и Беларусь: почему Тихановская противоречит себе?

Правда в вопросе Крыму одна и России в ней нет

Но ничего не вышло. И ничего не выйдет. Этот вопрос невозможно ничем разбавить, его нельзя ничем сгладить, потому что он – основной. Ответ на этот вопрос, прохождение через этот тест все так же точно определяет личность или ее отсутствие. Свободу или же рабство. Добро или Зло. Даже с каждым годом определяет еще точнее.

Как гениально сказала примерно в то же время Севгиль Мусаева, "все началось с Крыма – и все закончится Крымом". И тут никаких полутонов нет. Это как жизнь и смерть – Человека в самом себе.

Ты можешь как угодно выкручиваться, рассуждать про "де-юре" и про "де-факто", но на самом деле – вкручиваться все глубже в аморальное дно. Это ничего не меняет, кроме степень личной подлости, трусости, лицемерия. Это никак не меняет суть.

Кладбище совести и души

Вы, гады, "мягкие" имперцы, приспособлены, аморалы, мусор этой Земли, еще много раз подавитесь вашим "не бутербродом" или же отравитесь им. Мне лично наплевать, что с вами будет происходить; за этим Рубиконом для меня – человеческая пустыня, кладбище совести и души.

Никакие "страдания" крымнашистов, особенно от рук им подобных, никогда меня не разжалобят. Потому что знайте: не ответив правильно на этот вопрос, вы ставите себя вне общества Человеков. Вы толеруете смерть, вам кажется, что чужую, а на самом деле – свою.

Бойтесь собственной подлости и трусости, они вас сами накажут, а я буду просто констатировать факты: "Вот сожран своими соуродичами еще один крымнашист". Туда вам и дорога. Вы выбрали ее сами, и ваше кладбище – моральное ли, физическое, – обязательный бонус в конце пути. Ваша причинно-следственная связь с русским рейхом.

Рекомендуем! Формула протеста: что может уничтожить режим Лукашенко?

Русский рейх должен быть разрушен.

И будет. Вместе со всеми "полутонами" и полуправдами. Вместе с вашим "не черно-белым миром", который на самом деле выглядит для вас так, потому что окрашен в цвет крови. Но вы зря надеетесь, что только чужой.