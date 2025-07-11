Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

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Як відпрацювала ППО

Військові зазначили, що за цей період протиповітряна оборона збила 44 ворожих ударних БпЛА й дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. 16 дронів були локаційно втрачені чи подавлені РЕБ.

Вороги запускали "Шахеди" та інші дрони з районів Курська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська, що в Росії.

Повітряний напад окупантів вдалося відбити завдяки роботі зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ та безпілотних систем та мобільних вогневих груп Сил оборони України.

Відомо, що 19 дронів досягли цілі та влучили на 8 локаціях. Падіння уламків зафіксовано на трьох локаціях.