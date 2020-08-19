Близько 170 народних обранців отримали відшкодування за оренду житла у столиці. За інформацією ЗМІ, це коштувало державі близько 30 мільйонів гривень.

Компенсації отримували нардепи з великими статками

Журналісти проаналізували декларації нардепів і стверджують, що часом компенсації отримували обранці, у яких є нерухомість поблизу Києва або й у столиці. Про це мовиться у матеріалі "Слідства.Інфо".

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Відшкодування отримували й парламентарі з великими доходами. Компенсації надходили представникам усіх семи парламентських фракцій та груп, а також позафракційним.

Однак 75% із тих, хто отримує відшкодування — представники фракції "Слуга народу". "Житлову" компенсацію з бюджету отримувала половина "слуг", на яких припадає майже 23 мільйони гривень компенсації,

– мовиться у матеріалі.

Приклади, які наводять журналісти:

Андрій Клочко ("Слуга народу"): отримав 80 тисяч компенсації. Нардеп народився та прописаний в Києві. Родина політика та його дружини володіє двома квартирами. У коментарі Клочко зазначив, що винаймає житло, бо у квартирах родини місця немає.

("Слуга народу"): отримав 80 тисяч компенсації. Нардеп народився та прописаний в Києві. Родина політика та його дружини володіє двома квартирами. У коментарі Клочко зазначив, що винаймає житло, бо у квартирах родини місця немає. Сергій Магера (позафракційний). У 2019 році заробив 33 мільйони в українській валюті. 23 мільйони заощаджень політик має у готівці. Проте Магера отримав компенсацію за оренду житла – 200 тисяч гривень. Сам нардеп каже, що витратив ці гроші на проживання у готелі "Київ".

Зверніть увагу! У русі "Чесно" у лютому 2020 року підрахували, що 158 нардепів отримали відшкодування на суму понад 5 мільйонів 800 тисяч гривень.