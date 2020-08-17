Українці дали нову оцінку діяльності президента Зеленського, а також уряду під керівництвом Дениса Шмигаля та депутатів Ради. Баланс оцінок рішень влади залишається у негативній зоні.

Так, дії та заяви президента Зеленського за червень – липень схвалюють 40% українців. Це доволі високий показник. Втім, негативна оцінка його дій все ж вища – 44% людей вважають, що він робить щось не те. Про це свідчать свіжі дані опитування КМІС.

До цього Уперше дії Зеленського не схвалює більшість українців: не кращі справи – в Кабміну та Ради

Відтак різниця між часткою тих, хто схвалює дії та заяви глави держави і тих, хто не схвалює, є від’ємною та становить мінус 4 відсоткових пункти.



Оцінка дій та заяв Зеленського / Зображення КМІС

Оцінка дій уряду:

Схвалюють роботу Кабінету Міністрів – 22% опитаних;

Не схвалюють роботу уряду – 62% респондентів;

Баланс оцінок є від’ємним і становить мінус 40 відсоткових пунктів.



Оцінка дій та заяв Кабміну / Зображення КМІС

Зверніть увагу! У червні така ж кількість (22%) схвалювали роботу уряду, втім негативна оцінка діяльності Кабміну тоді була нижчою (59%).

Оцінка дій парламенту:

Схвалюють дії Ради – 20% українців;

Не схвалюють дії нардепів – 63% опитаних;

Баланс оцінок є від’ємним і становить мінус 43 відсоткових пункти.



Оцінка дій та заяв парламенту / Зображення КМІС

Увага! У червні роботу парламенту схвалював 21% опитаних, а негативну оцінку давали 62% респондентів.

КМІС провів опитування з 7 по 11 серпня 20 серед 2 000 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проводили методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера.