Більшість українців не задоволена діями президента, уряду та Ради: результати опитування
Українці дали нову оцінку діяльності президента Зеленського, а також уряду під керівництвом Дениса Шмигаля та депутатів Ради. Баланс оцінок рішень влади залишається у негативній зоні.
Так, дії та заяви президента Зеленського за червень – липень схвалюють 40% українців. Це доволі високий показник. Втім, негативна оцінка його дій все ж вища – 44% людей вважають, що він робить щось не те. Про це свідчать свіжі дані опитування КМІС.
До цього Уперше дії Зеленського не схвалює більшість українців: не кращі справи – в Кабміну та Ради
Відтак різниця між часткою тих, хто схвалює дії та заяви глави держави і тих, хто не схвалює, є від’ємною та становить мінус 4 відсоткових пункти.
Оцінка дій та заяв Зеленського / Зображення КМІС
Оцінка дій уряду:
- Схвалюють роботу Кабінету Міністрів – 22% опитаних;
- Не схвалюють роботу уряду – 62% респондентів;
- Баланс оцінок є від’ємним і становить мінус 40 відсоткових пунктів.
Оцінка дій та заяв Кабміну / Зображення КМІС
Оцінка дій парламенту:
- Схвалюють дії Ради – 20% українців;
- Не схвалюють дії нардепів – 63% опитаних;
- Баланс оцінок є від’ємним і становить мінус 43 відсоткових пункти.
Оцінка дій та заяв парламенту / Зображення КМІС
КМІС провів опитування з 7 по 11 серпня 20 серед 2 000 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проводили методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера.