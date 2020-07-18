Скільки доходу українці задекларували за 2019 рік
Загалом платники податків у 2019 році задекларували 94,5 мільярда гривень доходу. Ця сума на 11 мільярдів більша, аніж у 2018 році.
Найбільші суми доходів задекларували платники податків у Києві – близько 43,5 мільярда гривень , повідомляє пресслужба Державної податкової служби.
Цікаво Зеленський вніс до Ради законопроєкт, який знижує податки для культури
Поадтки серед інших регіонів:
- Дніпропетровська область – 7,5 мільярда гривень,
- Київська область – 5,3 мільярда гривень,
- Харківська область – 4,6 мільярда гривень,
- Одеська область – 4,3 мільярда гривень.
Загальна сума податків на 13% більша, аніж у 2018 році.
Податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб платниками податків визначено у сумі 2,7 мільярда гривень, з військового збору – 0,4 мільярда гривень.
У Державній податкові службі відзначили, що значний приріст податку до сплати визначено громадянами Дніпропетровщини, Київщини та Львівщини.
У відомстві нагадали, що останній день сплати податкових зобов’язань – 30 вересня 2020 року.