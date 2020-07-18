Загалом платники податків у 2019 році задекларували 94,5 мільярда гривень доходу. Ця сума на 11 мільярдів більша, аніж у 2018 році.

Найбільші суми доходів задекларували платники податків у Києві – близько 43,5 мільярда гривень , повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

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Поадтки серед інших регіонів:

Дніпропетровська область – 7,5 мільярда гривень,

Київська область – 5,3 мільярда гривень,

Харківська область – 4,6 мільярда гривень,

Одеська область – 4,3 мільярда гривень.

Загальна сума податків на 13% більша, аніж у 2018 році.

Податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб платниками податків визначено у сумі 2,7 мільярда гривень, з військового збору – 0,4 мільярда гривень.

У Державній податкові службі відзначили, що значний приріст податку до сплати визначено громадянами Дніпропетровщини, Київщини та Львівщини.

У відомстві нагадали, що останній день сплати податкових зобов’язань – 30 вересня 2020 року.

Цікаво! Володимир Зеленський закликав запровадити податок на виведений капітал. Попередню версію законопроєкту представили під час засідання Національної ради реформ. Відтак він замінить податок на прибуток, який діє зараз в Україні.



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