Скільки грошей українці витратили на лікеро-горілчані вироби: офіційні дані
Українці наростили споживання горілки та лікеро-горілчаних виробів. За перші вісім місяців 2020 року витратили – 7,8 мільярда гривень.
Найбільше спиртне купували у столиці – на 1,9 мільярда гривень. Такі дані повідомили у Державній службі статистики.
Цікаво Скільки українців вважають себе бідними: шокуючі дані
Наступними у рейтингу є такі області:
► Дніпропетровська, де на алкоголь витратили 839 мільйонів.
► Київська – 705 мільйонів.
► Львівська накупувала спиртного на 610 мільйонів гривень.
Скільки на спиртне витратила Львівська область / Скриншот з відео
При цьому дві третини, а саме 67,2%, усього купленого алкоголю – це вітчизняне виробництво. Лише кожна третя пляшка, яка становить 32,8%, – імпорт.
Цікаво, що у 2109 році українці витратили на алкоголь 15,6 мільярда гривень.