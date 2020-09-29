Українці наростили споживання горілки та лікеро-горілчаних виробів. За перші вісім місяців 2020 року витратили – 7,8 мільярда гривень.

Найбільше спиртне купували у столиці – на 1,9 мільярда гривень. Такі дані повідомили у Державній службі статистики.

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Наступними у рейтингу є такі області:

► Дніпропетровська, де на алкоголь витратили 839 мільйонів.

► Київська – 705 мільйонів.

► Львівська накупувала спиртного на 610 мільйонів гривень.



Скільки на спиртне витратила Львівська область / Скриншот з відео

При цьому дві третини, а саме 67,2%, усього купленого алкоголю – це вітчизняне виробництво. Лише кожна третя пляшка, яка становить 32,8%, – імпорт.

Цікаво, що у 2109 році українці витратили на алкоголь 15,6 мільярда гривень.

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