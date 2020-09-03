Народні депутати з 1 вересня повернулися до роботи у Верховній Раді. Також у парламенті відновила роботу їдальня, де політики можуть бюджетно пообідати. У депутатському меню не лише звичні для українців страви, а й їжа для гурманів.

У їдальні парламенту меню оновлюється кожного дня. 3 вересня депутати могли обрати обід з 43 страв. Це видно на фото меню їдальні, яке зробив "Апостроф".

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У меню представлені салати, другі страви, гарніри та десерти. Найдешевший салат – вінегрет. Він коштує всього 23 гривні. Найдорожчий – цезар з креветками за 197 гривень.

У запропонованому меню було 22 других страви, з яких найдорожчим є парене філе сьомги за 185 гривень. Водночас найдешевшим був омлет з сиром за 36 гривень.

Депутати не залишились й без десерту. Вибір був не таким широким, як серед салатів і других страв. Кухарі їдальні Верховної Ради пропонували обирати між желе з ківі за 39 гривень та панакотою за 68 гривень.



Меню їдальні Верховної ради 3 вересня 2020 року / Фото "Апостроф"