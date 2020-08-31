Частина народних депутатів за перший рік роботи у Раді систематично пропускала роботу. Незважаючи на фінансові санкції за прогули, кільком народним обранцям вдалось пропустити ледь не усі голосування.

За перший рік роботи 8 депутатів пропустили 90% голосувань Ради. Про це свідчать дані Комітету виборців України.

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Хто найбільше прогулював

Антилідером серед депутатів за кількістю пропущених голосувань у перший рік роботи Ради став нардеп від ОПЗЖ Вадим Столар. Він взяв участь лише в 4% голосувань. Степан Івахів з депутатської групи "За майбутнє" відвідав лише 7%. На третьому місці за рівнем прогулів опинився Вадим Рябінович з ОПЗЖ. Він взяв участь у 9% голосувань.

Також до списку депутатів-прогульників потрапили:

Ігор Палиця ("За майбутнє") – 9% голосувань;

Ігор Абрамович (ОПЗЖ) – 9%;

Олександр Дубінський ("Слуга Народу") – 10,2%;

Олександр Герега ("За майбутнє") – 10,4%;

Андрій Деркач (позафракційний) – 10,7%.

Чому депутати прогулюють

Причини, чому депутати пропускали голосування, невідомі. Хоча, за словами голови КВУ Олексія Кошеля, нардепи свідомо пропускають роботу. Політики пояснюють, що не приходять на "неважливі", на їхню думку, голосування. Ще однією причиною пропусків є протести проти рішень парламенту.

Які покарання передбачені за прогули

Верховна Рада ще у 2019 році ввела відповідальність за прогули. Покарання діють, якщо нардеп протягом місяця пропустив більш як 30% голосувань. Тоді йому не відшкодовують витрати, пов'язанні із виконанням депутатських обов'язків. Однак часто депутати не звертають уваги на фінансові санкції.