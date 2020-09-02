За перший рік роботи Верховної Ради 9-го скликання нардепи ухвалили 264 закони. Для порівняння парламентарі попереднього скликання прийняли 330 законів. Тобто показники законодавчої продуктивності роботи депутатів 8-го скликання є вищими.

Комітет виборців України порівняв кількість ухвалених законів за перший рік роботи народними депутатами 8-го та 9-го скликань.

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Для Ради 8-го скликання це період роботи із 27 листопада 2014 по 27 листопада 2015 року. А для парламенту 9-го скликання — з 29 серпня 2019 по 29 серпня 2020 року.

Парламент поточного скликання ухвалив 264 закони, попереднього – 330.

За інформацією КВУ, депутати-попередники також зареєстрували більше законопроєктів: 4,8 тисячі проти 3,4 тисячі у депутатів 9-го скликання. Абсолютну більшість проєктів зареєстрував уряд.

У депутатів обох скликань майже однакова кількість проведених пленарних засідань: 122 у парламентарів 8-го скликання та 117 у депутатів 9-го.