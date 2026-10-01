Є навіть діти: скільки людей живе в Олешках, де росіяни влаштували блокаду

Росіяни не дають завезти продукти в окуповані Олешки на Херсонщині ще з кінця травня. В таких нелюдських умовах там продовжують жити люди.

Про це 24 Каналу розповіла журналістка із Херсона Євгенія Вірлич. За її словами, катастрофічна ситуація з їжею зараз в Олешках, Голій Пристані та навколишніх територіях.

Скільки людей там проживає?

Як наголосила Вірлич, зв'язку в Олешках фактично немає. Коли він пробивається, то місцеві насамперед дзвонять рідним, аби сказати, що вони живі. І якихось точних оцінок щодо кількості людей наразі немає.

Точну інформацію щодо людей ніхто не має. Є приблизні оцінки, вони десь збігаються між собою. Російська сторона теж не каже. Видається, що їм просто все одно. Вони лише зайняті пропагандою, аби звинуватити у всьому Україну,

– зазначила Вірлич.

Достеменно відомо, що на цих територіях живуть навіть діти. За попередніми оцінками, в Олешках та Голій Пристані може перебувати від 50 до 70 дітей. І росіяни зривають абсолютно всі спроби з боку України провести звідти евакуацію.

Яка ситуація в окупованих Олешках: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, Сили оборони України доставляють продукти жителям Олешок та інших громад поблизу. Нещодавно там вдалося переправити 4 тонни продуктів на близько 100 локацій. Все організували за допомогою дронів.