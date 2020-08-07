В Україні за останній рік мережа, де можна розрахуватись платіжним картками, зросла на третину.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України. Цьому сприяє розширення платіжної інфраструктури та зміни у платіжних звичках людей, які, зокрема, посилилися через введення карантину. У повідомленні зазначено, що навіть попри карантинні обмеження, кількість зазначених операцій зросла на 16,6%, а сума – на 7,0%, якщо порівнювати з 2019 роком.

Крім того, в Україні на 11,2% зросла кількість торговельних POS-терміналів (до 340,6 тисячі) порівняно з даними станом на 1 липня 2019 року. З початку 2020 року кількість торговельних POS-терміналів також зросла – на 5,0%,

– йдеться в повідомленні.

Водночас, кількість операцій з отримання готівки у першому півріччі 2020 року зменшилася на 12,0%.

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Станом на 1 липня 2020 року загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні становила 71,7 мільйона штук. Це більше на 4,9%, у порівнянні з січнем цього року.

За даними НБУ, на сьогодні розподіл мережі терміналів у різних регіонах України залишається нерівномірним. Найменша кількість платіжних пристроїв на одного жителя спостерігається в Луганській й Донецькій областях та на заході країни.

Переважають за кількістю платіжних карток та платіжних пристроїв для їх обслуговування: