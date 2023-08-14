Про це 24 Каналу розповіла керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк. Вона зауважила, що рівень ракетної небезпеки залишається високим.

Важливо Високоточними їх ніяк не назвеш: чому Росія нарощує атаки "Кинджалами" по Україні

Ракетна небезпека

На викритті надводної обстановки у Чорному морі перебуває 14 одиниць й одна в Азовському. Бойові кораблі на забезпечення і прикордонні патрульні кораблі та катери ворога сконцентровані у віддалених районах, які окупанти вважають безпечними для себе. Щонайменше 10 морських миль від контрольованого Україною берега.

Зараз вони без ракетоносія тому, що той фрегат, який брав участь у нічній атаці повністю відстрілявся. Він випустив всі вісім ракет, якими був споряджений, і повернувся до пункту базування вочевидь для переспорядження,

– зазначила Гуменюк.

ОК "Південь" оперативно інформуватиме про зміну обстановки. Поки що не зафіксовано жодного ракетоносія на чергуванні. Однак, знаючи про практику росіян застосування ракетоносіїв з акваторії бухт, можемо говорити про те, що рівень ракетної небезпеки не знижується.

Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Яка ситуація у Чорному морі: дивіться відео

Масована атака по Україні: останні новини