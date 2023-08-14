Про це 24 Каналу розповіла керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк. Вона зауважила, що рівень ракетної небезпеки залишається високим.
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Ракетна небезпека
На викритті надводної обстановки у Чорному морі перебуває 14 одиниць й одна в Азовському. Бойові кораблі на забезпечення і прикордонні патрульні кораблі та катери ворога сконцентровані у віддалених районах, які окупанти вважають безпечними для себе. Щонайменше 10 морських миль від контрольованого Україною берега.
Зараз вони без ракетоносія тому, що той фрегат, який брав участь у нічній атаці повністю відстрілявся. Він випустив всі вісім ракет, якими був споряджений, і повернувся до пункту базування вочевидь для переспорядження,
– зазначила Гуменюк.
ОК "Південь" оперативно інформуватиме про зміну обстановки. Поки що не зафіксовано жодного ракетоносія на чергуванні. Однак, знаючи про практику росіян застосування ракетоносіїв з акваторії бухт, можемо говорити про те, що рівень ракетної небезпеки не знижується.
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Масована атака по Україні: останні новини
- У ніч проти 14 серпня російські загарбники вкотре атакували середмістя Одеси. Повітряні сили ЗСУ збивали ракети просто над містом – над житловими кварталами.
- Ворог тричі атакував вночі Одещину, застосувавши дві хвилі ударних дронів, загальною кількістю 15 штук, та 8 ракет морського базування типу "Калібр". Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони усі цілі знищено.
- Внаслідок нічної атаки було пошкоджено супермаркет Fozzy. Рятувальники ДСНС упродовж ночі ліквідували наслідки ворожого обстрілу Одеси. Поранено 3-х співробітників закладу.