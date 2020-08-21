Абсолютна більшість опитаних заявили, що прагнуть будувати своє майбутнє життя в Україні. Таку думку поділяє приблизно 70% українців. І це не може не тішити.

Результати опитування

Водночас майже 20% наших співгромадян скоріше хотіли б будувати своє життя деінде. Про це свідчать результати дослідження Фонду "Демократичні ініціативи".

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Цікаво, що левова кількість осіб, які хотіли б будувати своє життя за кордоном, є молодими людьми до 40 років – тобто працездатним населенням.

Понад половина опитаних не замислювалася над тим, аби виїхати з України за кордон, та збираються жити та працювати в Україні. Однак значна частина респондентів, все ж роздумувала чи роздумує про можливість виїзду.

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Чому частина українців хочуть виїхати за кордон

Основні причини:

за кордоном можна заробити більше грошей (22%),

в Україні надто нестабільна політична ситуація (13%),

не влаштовують умови життя в Україні (13%).

Що відомо про дослідження