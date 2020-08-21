Скільки відсотків українців хотіли б переїхати жити за кордон: неоднозначна статистика
Абсолютна більшість опитаних заявили, що прагнуть будувати своє майбутнє життя в Україні. Таку думку поділяє приблизно 70% українців. І це не може не тішити.
Результати опитування
Водночас майже 20% наших співгромадян скоріше хотіли б будувати своє життя деінде. Про це свідчать результати дослідження Фонду "Демократичні ініціативи".
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Цікаво, що левова кількість осіб, які хотіли б будувати своє життя за кордоном, є молодими людьми до 40 років – тобто працездатним населенням.
Понад половина опитаних не замислювалася над тим, аби виїхати з України за кордон, та збираються жити та працювати в Україні. Однак значна частина респондентів, все ж роздумувала чи роздумує про можливість виїзду.
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Чому частина українців хочуть виїхати за кордон
Основні причини:
- за кордоном можна заробити більше грошей (22%),
- в Україні надто нестабільна політична ситуація (13%),
- не влаштовують умови життя в Україні (13%).
Що відомо про дослідження
- Дослідження проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 3 по 9 липня 2020 року в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.
- Загалом опитали 2 022 респондентів віком від 18 років методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення.
- Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.