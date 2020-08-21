Якби референдум щодо проголошення державної незалежності України відбувався у серпні 2020-го, то українці би знову повторили свій вибір. Щоправда, є й противники української незалежності і найбільше їх на Сході держави. Окрім того, високий рівень підтримки рішення про незалежність не позбавляє багатьох українців суму за Радянським Союзом.

Про це свідчать дані опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

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Референдум про незалежність: скільки б українців підтримали зараз

Якби референдум щодо проголошення державної незалежності України відбувався сьогодні, то він був би, безумовно, виграний прихильниками незалежності.

"За" віддали б свої голоси 84, 4% респондентів;

"Проти" проголосували б – 15,6% опитаних.

При цьому, якщо аналізувати також респондентів, які вагаються з відповіддю, або не пішли б на референдум, то "проти" виступили б менше як 13% громадян, а майже 68% проголосували б за незалежність.



Як українці проголосували б на референдумі про незалежність зараз / Скриншот

Не зважаючи на таку абсолютну підтримку рішення про незалежність, простежуються суттєві регіональні, вікові та партійні відмінності серед опитаних.

Так, в західному регіоні противників рішення про незалежність менше як 1%.

На Сході тим часом противників незалежності майже 30%.

Також, чим молодші респонденти, тим більше серед них підтримують незалежність України.

Серед прихильників політичних партій найвищий рівень підтримки незалежності у "Європейської солідарності" – понад 90%, а найменший – в "Опозиційної платформи – За життя". Серед прихильників цієї політсили відсоток тих, хто виступає за незалежність, трохи більший від тих, хто хотіли б залишитись у складі СРСР.

Туга за СРСР

Попри те, що на референдумі переважна більшість українців проголосувала б за незалежність своєї держави, є багато тих, хто досі сумує за Радянським Союзом.

Так, соціологи поставили респондентам таке питання: "На Вашу думку, розпад Радянського Союзу – це було добре чи погано?".

Як відповіли громадяни

Скоріше, добре – 49,1%;

Скоріше, погано – 31,7%;

Важко відповісти – 19,2%.

Відповіді респондентів майже дзеркально розділились стосовно запитання про те, чого було більше за роки існування незалежної України: позитивного чи негативного.



Що українці думають про розвал СРСР / Скриншот

Так, приблизно чверть опитаних вважають, що більше було позитиву. Також чверть переконана в тому, що негативу було більше. Найбільша частка (понад 40%) вважають, що за роки незалежності було приблизно стільки ж позитивного, скільки й негативного.

За роки існування незалежної України було більше позитивного чи негативного:

Більше позитивного – 24,9%.

Скільки позитивного, стільки й негативного – 41,6%

Більше негативного – 26,1%.

Важко відповісти – 7,5%.

Зверніть увагу! Опитування проводили з 14 по 19 серпня 2020 року в усіх регіонах України, за винятком окупованих Росією територій. Опитані 2 018 респондентів методом інтерв’ю за місцем проживання респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.