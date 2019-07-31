Скільки будуть заробляти нові нардепи: інфографіка

Верховна Рада 9-го скликання от-от запрацює. Більше чи менше грошей, ніж попередні парламентарі, отримуватимуть нові народні обранці, порахував 24 канал.

Посадовий оклад залежить від посади кожного законодавця. Жоден депутат не може бути "просто" депутатом. Він займає у парламенті певну посаду.

Дізнайтеся, якою була Верховна Рада 8 скликання у цифрах: хто, як та за скільки працював у парламенті

Тож оклад складає:

у спікера Верховної Ради – 12 прожиткових мінімумів;

першого заступника голови парламенту – 11,5;

заступника голови парламенту – 11;

голови комітету Ради – 10,5;

першого заступника і заступника голови комітету – 10,3;

члена комітету – 10.

Прожитковий мінімум з 1 липня становить 1936 гривень (а з 1 грудня буде 2027). Отже зарплати будуть такі:

у спікера Верховної Ради – 23 232 гривень;

першого заступника голови парламенту – 22 264;

заступника голови парламенту – 21 296;

голови комітету Ради – 20 238;

першого заступника і заступника голови комітету – 19 940,8;

члена комітету – 19 360.

У інфографіці для порівняння – цифри зарплат законодавців за минулий рік (взяли прожитковий мінімум станом на 1 липня 2018 за законом про держбюджет-2018).



Скільки зароблятимуть нардепи

Крім того, для депутатів законом передбачені ще й інші "плюшки": компенсації за проїзд по всій території України, на житло в столиці (готель або оренда квартири), гроші на відрядження по Україні і за кордон. При цьому на відрядження передбачена певна сума на всіх депутатів. І сильно "розкошувати" їм не дозволено. Наприклад, оплата приватного літака сюди не входить.

Раніше 24 канал порахував: Скільки грошей з бюджету пішло на депутатів 8 скликання

Також за держкошт нардеп може утримувати службове приміщення в своєму окрузі, де проводить прийом громадян. Ще є доплати до зарплати за науковий ступінь або почесне звання. А ще нардепи забезпечуються безкоштовним медичним обслуговуванням.