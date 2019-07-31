Скільки будуть заробляти нові нардепи: інфографіка
Верховна Рада 9-го скликання от-от запрацює. Більше чи менше грошей, ніж попередні парламентарі, отримуватимуть нові народні обранці, порахував 24 канал.
Посадовий оклад залежить від посади кожного законодавця. Жоден депутат не може бути "просто" депутатом. Він займає у парламенті певну посаду.
Дізнайтеся, якою була Верховна Рада 8 скликання у цифрах: хто, як та за скільки працював у парламенті
Тож оклад складає:
- у спікера Верховної Ради – 12 прожиткових мінімумів;
- першого заступника голови парламенту – 11,5;
- заступника голови парламенту – 11;
- голови комітету Ради – 10,5;
- першого заступника і заступника голови комітету – 10,3;
- члена комітету – 10.
Прожитковий мінімум з 1 липня становить 1936 гривень (а з 1 грудня буде 2027). Отже зарплати будуть такі:
- у спікера Верховної Ради – 23 232 гривень;
- першого заступника голови парламенту – 22 264;
- заступника голови парламенту – 21 296;
- голови комітету Ради – 20 238;
- першого заступника і заступника голови комітету – 19 940,8;
- члена комітету – 19 360.
У інфографіці для порівняння – цифри зарплат законодавців за минулий рік (взяли прожитковий мінімум станом на 1 липня 2018 за законом про держбюджет-2018).
Крім того, для депутатів законом передбачені ще й інші "плюшки": компенсації за проїзд по всій території України, на житло в столиці (готель або оренда квартири), гроші на відрядження по Україні і за кордон. При цьому на відрядження передбачена певна сума на всіх депутатів. І сильно "розкошувати" їм не дозволено. Наприклад, оплата приватного літака сюди не входить.
Раніше 24 канал порахував: Скільки грошей з бюджету пішло на депутатів 8 скликання
Також за держкошт нардеп може утримувати службове приміщення в своєму окрузі, де проводить прийом громадян. Ще є доплати до зарплати за науковий ступінь або почесне звання. А ще нардепи забезпечуються безкоштовним медичним обслуговуванням.