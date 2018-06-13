Скільки доларів із зовнішніх боргів України припадає на кожного громадянина: цікаві дані

1750 доларів – це борг кожного українця. Саме така частина зовнішніх займів нашої держави припадає на одного громадянина України.

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Економічнимй експерт Сергій Фурса зазначив, що в Україні, дійсно, зараз не дуже гарні показники ВВП та економічного зростання. Сьогодні зовнішній борг України зріс на 1 мільярд євро. У Європарламенті схвалили виділення нашій державі четвертого траншу макрофінансової допомоги. Таким чином загальний борг України збільшився до майже 80 мільярдів доларів і тепер становить 80% ВВП.

Перш за все нам треба покращувати економічний стан і потім вже вартість залучення коштів для нас буде суттєво знижена,

– додав економічний експерт Фурса.

До прикладу найменшими боржниками в Євросоюзі є країни Балтії. Держборг Латвії складає лише 39% ВВП, а Литви – 37%. В Естонії цей показник найнижчий в ЄС – 8%. А серед найбільших боржників Євросоюзу – Італія, Португалія і Греція. Борги цих країни перевищують їхнє ВВП. В Греції – майже вдвічі. Два роки тому країна опинилася на межі дефолту. Грецька влада не могла розрахуватися з зовнішніми кредиторами. В країні почалася серйозна економічна криза.

Люди не могли зняти гроші зі своїх банківських рахунків. Врятував Афіни від дефолту Брюссель. Але натомість влада змушена була погодитися на план жорсткої економії, запропонований ЄС. Афіни зобов’язалися збільшити пенсійний вік і скоротити низку соціальних програм. Це викликало громадське обурення і Грецією прокотилася хвиля протестів.

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Але встановити пряму залежність між розміром зовнішнього боргу країни і економічним добробутом громадян доволі складно. Наприклад Велика Британія заборгувала іноземним кредиторам 85% ВВП, а національний прибуток на душу населення там складає 40 тисяч доларів. Борги Бельгії ще більші - 101% ВВП, а національний прибуток на душу населення такий самий як і в королівстві.