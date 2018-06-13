Скільки доларів із зовнішніх боргів України припадає на кожного громадянина: цікаві дані
Європарламент погодив виділення Україні четвертого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 1 мільярд євро. Журналісти 24 Каналу дізнавались, чи варто радіти цій події, як живуть європейські країни-боржники, і хто в ЄС не бере іноземні кредити.
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Перш за все нам треба покращувати економічний стан і потім вже вартість залучення коштів для нас буде суттєво знижена,
– додав економічний експерт Фурса.
До прикладу найменшими боржниками в Євросоюзі є країни Балтії. Держборг Латвії складає лише 39% ВВП, а Литви – 37%. В Естонії цей показник найнижчий в ЄС – 8%. А серед найбільших боржників Євросоюзу – Італія, Португалія і Греція. Борги цих країни перевищують їхнє ВВП. В Греції – майже вдвічі. Два роки тому країна опинилася на межі дефолту. Грецька влада не могла розрахуватися з зовнішніми кредиторами. В країні почалася серйозна економічна криза.
Люди не могли зняти гроші зі своїх банківських рахунків. Врятував Афіни від дефолту Брюссель. Але натомість влада змушена була погодитися на план жорсткої економії, запропонований ЄС. Афіни зобов’язалися збільшити пенсійний вік і скоротити низку соціальних програм. Це викликало громадське обурення і Грецією прокотилася хвиля протестів.
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