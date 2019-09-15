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      Скільки грошей планує позичити Україна у 2020 році

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      Оксана Маркарова
      Оксана Маркарова / tsn.ua

      Україна у 2020 році планує запозичити близько 380 мільярдів гривень, передбачено у проєкті державного бюджету на наступний рік.

      "По запозиченнях ми плануємо близько 380 мільярдів гривень. В основному, сподіваємося, що це будуть запозичення в тому числі від наших офіційних кредиторів... Будемо сподіватися, що ми будемо запозичувати навіть трохи менше, ніж нам потрібно віддати", – розповіла на брифінгу міністр фінансів України Оксана Маркарова.

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      За її словами, на кінець 2020 року рівень держборгу до ВВП повинен скласти 46,7%. Одним зі шляхів реалізації такого завдання є поступове скорочення дефіциту держбюджету.

      У 2020 році платежі по держборгу складуть 438,1 мільярда гривень, з яких 145,2 мільярда гривень – обслуговування держборгу.

      15 вересня Кабінет Міністрів вніс у Верховну Раду проєкт державного бюджету на 2020 рік.

      всі новини про проєкт держбюджету на 2020 рік:
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      Теги: Новини України Бюджет Новини політики Кабінет Міністрів України держборг Гроші Законодавство Оксана Маркарова Міністерство фінансів України
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