Скільки грошей витратив НБУ з резервів для підтримки гривні: цифра вражає

Протягом 16 – 20 березня Національний банк України витратив із золотовалютних резервів 1,038 мільярда доларів для стримування різкого знецінення гривні. Офіційний курс долара при цьому зріс на 1,65 гривні.

На відміну від попереднього тижня, НБУ окрім продажу 1,088 мільярда доларів з резервів також викупив 50 мільйонів доларів. Тому чистий продаж валюти склав 1,038 мільйона доларів. Ця інформація міститься у статистиці на сайті Нацбанку.

Актуально НБУ планує продавати готівковий долар вже наступного тижня

Зверніть увагу! Офіційний курс долара ще 16 березня складав 26,08 гривні, а наприкінці тижня, 20 березня, зріс до 27,8 гривні. Водночас на понеділок, 23 березня, Нацбанк дещо знизив курс долара до 27,73 гривні за долар.

У Нацбанку таку ситуацію пояснюють панічними настроями на ринку та продовжують запевняти, що економічних підстав для девальвації гривні немає.

Як відбувався продаж валюти з резервів протягом тижня

16 березня — 238 мільйонів доларів.

17 березня — 300 мільйонів доларів,

18 березня — 200 мільйонів доларів,

19 березня — 150 мільйонів доларів.

Чому в Україні не вистачає готівкового долара?Попит на іноземну валюту в Україні відчутно зріс після падіння ціни на нафту та запровадження карантину через коронавірус. А через те, що готівкову валюту доставляли літаками, карантинні обмеження призводять до затримок. Однак у НБУ обіцяють ситуацію врегулювати.