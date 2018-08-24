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Скільки коштуватиме 65-дюймовий ігровий монітор від NVIDIA: шокуюча цифра

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З'явилася ціна 65-дюймових ігрових моніторів від NVIDIA
З'явилася ціна 65-дюймових ігрових моніторів від NVIDIA / overclockers

Одним із головних анонсів NVIDIA на січневій виставці CES 2018 стала ініціатива Big Format Gaming Displays (BFGD), а рамках якої чіпмейкер із Санта-Клари разом із своїми партнерами має намір вивести на ринок "ідельні ігрові монітори". На жаль, до ринкового дебюту подібних пристроїв ще довго і аби стати власником одного з них доведеться розпрощатися із великою сумою.

Про це повідомляє Hardware.

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Спочатку BFGD-монітори будуть доступні у виконанні трьох виробників: ASUS, Acer і HP. Всі три пристрої побудовані на базі 65-дюймової матриці від AU Optronics, мають роздільну здатність 4K, частоту оновлення кадрів 120 Гц і можуть похизуватися підтримкою розширеного динамічного діапазону (HDR) і технологією синхронізації NVIDIA G-Sync.

Hewlett-Packard готує великі ігрові монітори від NVIDIA
Hewlett-Packard готує великі ігрові монітори від NVIDIA

Як розповіли представники згаданих вище вендорів на Gamescom 2018, релізу подібних ігрових "монстрів" слід чекати не раніше першого кварталу 2019 року. При цьому їх рекомендована вартість буде перебувати в діапазоні від 4 000 до 5 000 євро (близько 129 570 – 161 960 гривень).

Технологія NVIDIA G-Sync
Технологія NVIDIA G-Sync

Відзначається, що Hewlett-Packard має намір наблизити кінцеву ціну до першої цифри, проте компанія поки навіть не може точно підрахувати собівартість такого пристрою. За розробку "начинки" дисплеїв відповідає сама NVIDIA, і коли такі пристрої надійдуть у продаж, буде вирішувати теж вона.

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Судячи з усього, нас чекає повторення історії з 144 Гц 4К-моніторами. Нагадаємо, свій варіант такого пристрою ASUSTeK Computer представила ще в січні 2017 року, а в продаж ROG Swift PG27UQ надійшли лише кілька місяців тому.

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Теги: Техно Ґаджети Ціни Ігри NVIDIA
Джерело: 24 Канал
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