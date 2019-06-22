Скільки коштує відпочинок в окупованому Криму: неочікувані цифри

Російські ЗМІ звітують, що пляжі окупованого Криму заповнені українцями. Однак фото з камер спостереження свідчать про інше. Журналісти "Крим. Реалії" дізнались, чи легко українцям організувати відпочинок у Криму та скільки їм це буде коштувати.

Світові системи інтернет-бронювання житла з готелями на півострові не співпрацюють. На популярному сайті Booking відповідають, що замовити номер неможливо.

Хто відпочиває на окупованих пляжах Криму – дивіться фото та відео

Інший ресурс Airbnb на будь-який запит щодо Криму пише – "нічого не знайдено".



Відповідь Booking на запит щодо Ялти



Airbnb теж не співпрацює з окупованим Кримом

Натомість турфірми зареєстровані в Україні пропонують відпочинок у Криму. До прикладу, "Кандагар" бронює житло по всьому півострову.



"Кандагар" пропонує відпочинок в окупованій Ялті

На сайті туроператора вказано, що двомісні апартаменти у санаторному комплексі "Мрія", що неподалік Ялти, на два тижні у липні обійдеться у 140 тисяч гривень. Журналісти зателефонували до турфірми, аби забронювати номер у "Мрії", однак, їм відмовили.



Ціни у санаторному комплексі "Мрія"

Що відомо про готель "Мрія" в окупованому Криму? У травні саме готель "Мрія" класу "люкс" здобув премію від британської організації World Travel Awards як провідний європейський курорт для відпочинку. Сам генеральний менеджер "Мрії" перебуває у розшуку на сайті "Миротворець". Неурядова організація звинувачує його у спробах легалізації анексії та незаконній діяльності у Криму. Готель "Мрія" під санкціями з США від 2018 року. Адже кінцевий власник готелю інша компанія з санаційних списків "Сбербанк Росії".