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      ДМИТРО ТИМЧУК АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО
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      Скільки коштує відпочинок в окупованому Криму: неочікувані цифри

      399 Читать новость на русском
      Ціни на відпочинок у Криму
      Ціни на відпочинок у Криму / 24 канал

      Російські ЗМІ звітують, що пляжі окупованого Криму заповнені українцями. Однак фото з камер спостереження свідчать про інше. Журналісти "Крим. Реалії" дізнались, чи легко українцям організувати відпочинок у Криму та скільки їм це буде коштувати.

      Світові системи інтернет-бронювання житла з готелями на півострові не співпрацюють. На популярному сайті Booking відповідають, що замовити номер неможливо.

      Хто відпочиває на окупованих пляжах Криму – дивіться фото та відео

      Інший ресурс Airbnb на будь-який запит щодо Криму пише – "нічого не знайдено".

      букінг крим
      Відповідь Booking на запит щодо Ялти


      Airbnb теж не співпрацює з окупованим Кримом

      Натомість турфірми зареєстровані в Україні пропонують відпочинок у Криму. До прикладу, "Кандагар" бронює житло по всьому півострову. 

      ціни відпочинок крим
      "Кандагар" пропонує відпочинок в окупованій Ялті

      На сайті туроператора вказано, що двомісні апартаменти у санаторному комплексі "Мрія", що неподалік Ялти, на два тижні у липні обійдеться у 140 тисяч гривень. Журналісти зателефонували до турфірми, аби забронювати номер у "Мрії", однак, їм відмовили.

      курорт крим
      Ціни у санаторному комплексі "Мрія"

      Що відомо про готель "Мрія" в окупованому Криму? У травні саме готель "Мрія" класу "люкс" здобув премію від британської організації World Travel Awards як провідний європейський курорт для відпочинку. Сам генеральний менеджер "Мрії" перебуває у розшуку на сайті "Миротворець". Неурядова організація звинувачує його у спробах легалізації анексії та незаконній діяльності у Криму. Готель "Мрія" під санкціями з США від 2018 року. Адже кінцевий власник готелю інша компанія з санаційних списків "Сбербанк Росії".

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      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Анексія Криму Новини Криму Відпочинок
      Джерело: 24 канал
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