Скільки Росія заборгувала Раді Європи: оприлюднено жахаючу суму

У Раді Європи назвали точну суму боргу, який досі не сплатила Російська Федерація. За словами міністра закордонних справ Данії Андерса Самуельсена, який очолює Кабінет міністрів Ради Європи, несплата внесків Кремлем суттєво вплине на роботу організації.

Таку заяву він зробив під час виступу у ПАРЄ, передає "Європейська правда".

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"Якщо Росія й надалі буде утримуватися від сплати внесків у 2018 році, це абсолютно очевидно негативним чином позначиться на загальній роботі організації, оскільки це буде дорівнювати втрати 33,8 мільйона євро з бюджету", – наголосив очільник МЗС Данії.

За його словами, Рада Європи стикнулася з величезною проблемою у зв’язку з невиплатою внесків з боку РФ.

У 2017 році Росія недоплатила до бюджету Ради Європи 22 мільйони 300 тисяч євро. Це рішення ставить під загрозу нормальну роботу організації. Рішення турецької влади вийти з числа великих платників веде також до втрати 20 мільйонів євро. Це, звичайно, негативно позначиться на оперативних можливостях організації,

– додав політик.

Крім того, Самуельсен наголосив, що очільнику МЗС Росії Сергію Лаврову було направлено лист щодо несплати внесків.

"Це, безумовно, зобов'язання країни, яке Росія за власним бажанням прийняла. Виплата внесків – це зобов’язання всіх країн-членів. Я сподіваюся, що Російська Федерація поновить виконання своїх зобов’язань і поновить виплати в бюджет", – резюмував голова Кабінету міністрів Ради Європи.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив про те, що Росія все ще повинна виплачувати свої внески у ПАРЄ. У РФ свожю чергою відповіли, що це нехай робить Україна, поки їхнє членство не буде поновлено в організації.