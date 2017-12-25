У Росії відзначилися оптимістичною заявою щодо повернення в ПАРЄ

У Росії переконують, що її повернення до Парламентської асамблеї Ради Європи є потрібним не лише Кремлю, а й самим європейцям. Крім того підкреслюється, що наразі ПАРЄ переживає кризу, однак коли зміниться концептуальний підхід, всі країни працюватимуть тут повноцінно.

Про це заявила спікер Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко, передає ТАСС.

Читайте також: Російського представника в ПАРЄ вигнали з засідання підкомітету: відео

"Повернемося обов'язково в ПАРЄ, нам це потрібно. Кому більше – питання непросте. Раді Європи повернення РФ є потрібним не менше, аніж нам. Триває діалог, обговорення. У РЄ чітко розуміють, що ми не відійдемо від своєї позиції", – наголосила політик.

Водночас вона додала, що річ не у тому, що Росія бореться за свої права в ПАРЄ.

Ми маємо концептуальний підхід – жодна, тим більше парламентська структура, не має права дискримінувати національні делегації, жодного депутата, делегованого туди країною. Це право країни, це право виборців, які відправили їх туди... Коли ж цю концептуальну річ буде змінено, тоді і ми, і інші делегації, які сьогодні є незадоволеними тим, що відбувається в ПАРЄ, будемо повноцінно там працювати,

– зауважила очільниця Ради Федерації.

За її словами, ПАРЄ наразі перебуває у глибокій кризі.

"Замість творчої роботи на благо всіх країн чутно лише русофобські заяви, а криклива меншість займається політиканством. Навіть інтересу брати участь в роботі ПАРЄ особливо немає, але ми – найбільша держава, яка понад 20 років є членом РЄ, внесла величезний внесок у розвиток цієї структури. Відтак, немає жодних причин і підстав для того, щоб Росія вийшла з Ради Європи. Я – не прихильник таких дій", – додала Матвієнко.

Читайте також: Делегати ПАРЄ обурилися через Росію: декларація

Крім того, вона переконує, що саме керівництво Ради Європи заявляє про свою зацікавленість в збереженні всіх 47 держав у своєму складі.

Нагадаємо, за словами постійного представника в Раді Європи Дмитра Кулеби, питання щодо повернення Росії до складу організації знову буде підніматися після новорічних свят.